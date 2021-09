"PSG - Manchester City : Paris s'impose grâce à Gueye et Messi, le résumé du match"

PSG - CITY. Grâce à des buts d'Idrissa Gueye et de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain s'est imposé face à Manchester City 2-0. Un résultat qui permet au PSG de prendre la première place du groupe. Découvrez le résumé du match.

PSG - City en direct

23:17 - Le très bon match de Donnarumma Gianluigi Donnarumma a eu beaucoup de réussite sur la double occasion de City quand Sterling puis Bernardo Silva ont trouvé la barre transversale. Mais sinon, tout s'est très bien déroulé pour le gardien italien. Auteur de 7 parades dont quelques unes de grandes classes. Le PSG a deux très grands gardiens et Pochettino va devoir désormais se débrouiller avec ça !

23:10 - Messi : 1 tir, 1 but Dans ce PSG-City, où les Parisiens ont longuement subi les assauts de Manchester City, les hommes de Pochettino ont eu peu d'occasions. Oui mais les Parisiens ont marqué 2 fois. Messi, lui, n'a tiré qu'une seule fois au but... et ça a fait but. Monsieur 100%.

23:05 - Paris prend la première place ! Dans l'autre match du groupe A, Bruges s'est imposé 2-1 sir le terrain de Leipzig. Conséquence au classement : le PSG est leader de la poule à égalité de point avec Bruges (4 points). City est troisième alors que Leipzig ferme la marche avec 0 point.

22:59 - Messi : "Continuer à grandir" Lionel Messi s'est arrêté au micro de Canal ++. "C'était un super adversaire. Pour nous, c'était très important de gagner ce match après le match nul face à Bruges. J'ai peu joué récemment, seulement un match ici. Je suis en train de m'adapter, ce qui est important c'est de continuer à grandir. Plus on va jouer ensemble et mieux cela va être. On doit augmenter notre niveau de jeu. Il faut donner le meilleur et continuer à le faire".

22:54 - ⌛ le Paris Saint-Germain gagne à domicile (2-0) Au cours de cette rencontre, le Paris Saint-Germain a cadré moins de tirs (3 contre 8 pour Manchester City FC) et a eu moins souvent la maîtrise du ballon que son adversaire (47%-53%). Pourtant, ce sont bien les Parisiens qui terminent avec l’avantage au score (2-0). Le Manchester City FC n’a pas su faire preuve de réalisme pour espérer redresser la barre dans cette partie.

22:52 - Donnarumma repousse le coup-franc de Mahrez Sur un coup-franc excentré côté droit, Mahrez a choisi de frapper côté ouvert ! Mais Donnarumma était là pour repousser le tir de l'Algérien ! Nouvelle intervention réussi du gardien du PSG !

22:48 - Neymar et Mbappé se sont trouvés mais Ederson est vigilant Les trois se sont trop peu cherchés et ont eu beaucoup de mal à se trouver mais sur le coup, Neymar et Mbappé ont bien combiné. Mbappé a retrouvé Neymar mais quand ce dernier a voulu lui redonner le ballon, Ederson s'est interposé !

22:45 - Il reste 5 minutes Il reste 5 minutes dans le temps réglementaire et City a pris un coup sur la tête. La fatigue se fait sentir des deux côtés mais les Anglais vont pousser jusqu'à la fin.

22:40 - La parade de Donnarumma ! La nouvelle parade de Donnarumma ! La défense du PSG était attentiste et Mahrez, seul au second poteau, a pu frapper entre les jambes de Kimpembe ! Le portier italien est allé vite au sol pour contrer la frappe d'une main ferme !

22:38 - Wijnaldum remplace Verratti Cuit physiquement et après avoir pris un jaune, Verratti laisse sa place à Wijnaldum. Dans le même temps, Gabriel Jesus a remplacé Sterling.

22:36 - Le premier but de Messi est splendide Quel contre du PSG ! Messi a trouvé un très bon relais avec Mbappé, s'est emmené le ballon pour frapper sous la barre d'Ederson, figé par la précision de l'Argentin ! 2-0 pour Paris !

22:34 - ⚽ Lionel Messi double la mise pour le Paris Saint-Germain (2-0) ! Lionel Messi inscrit le deuxième but du Paris Saint-Germain, qui fait le break à la 74e minute dans cette 2e mi-temps, au Parc des Princes. Les Parisiens sont en train de prendre les rênes du match !

22:29 - La frappe de De Bruyne à côté ! Oh que c'est compliqué pour Paris qui n'arrive même plus à partir en contre ! De Bruyne a tenté sa chance de loin mais c'est passé à côté ! Il reste 20 minutes dans ce PSG-City.

22:28 - Foden remplace Grealish Match compliqué pour Grealish qui se fait sortir par Guardiola. Phil Foden le remplace poste pour poste. Toujours pas de changement côté parisien alors que certains comme Gueye commencent à tirer la langue !

22:25 - Quelle occasion pour Neymar !!! La première grosse occasion pour le PSG !!!! Sur un contre emmené par Messi puis Hakimi, le Marocain a trouvé Neymar... Le numéro 10 parisien s'est emmené le ballon... a tardé à frapper avant de prendre la décision de tirer mais la conduite de balle était trop approximative et son tir a fini dans le petit filet extérieur.... et Mbappé trainait dans l'axe !

22:21 - Neymar touché au genou mais revient vite sur la pelouse Neymar est resté quelques secondes au sol avant de sortir et d'immédiatement revenir sur la pelouse. Plus peur que de mal. C'est toujours aussi compliqué pour le PSG qui court énormément dans le vide !

22:18 - Nouvelle perte de balle de Mbappé Le trio offensif du PSG n'est pas très en réussite ce soir et Mbappé fait de nouveau un mauvais choix. Messi a du mal à créer du jeu et Neymar est peu visible. Herrera et Gueye sont, eux, contraints de rester derrière pour fermer les espaces...

22:14 - La parade de Donnarumma !! De Bruyne alerté côté droit ! Il est lancé dans la surface et voit la possibilité de frapper comme de centrer... mais le Belge choisit de tirer au but ! Sauf que dans un angle assez fermé, Donnarumma est bien venu fermer l'angle et repousse du pied ! Ça fait toujours 1-0 dans ce PSG-City alors que l'on se rapproche de l'heure de jeu.

22:10 - City sur les mêmes bases que la première période C'est compliqué pour le PSG... Manchester City est reparti avec le même tempo que lors du premier acte. Et Paris subit. Ça risque de ne pas tenir 45 minutes à ce rythme.

22:06 - Quelle première occasion pour Sterling ! Sur une passe cachée, Sterling a été trouvé dans la surface de réparation du PSG ! Heureusement pour les Parisiens, la frappe de l'Anglais est trop croisée et passe à côté ! On ne joue que depuis 1 minute et déjà une frayeur pour les hommes de Pochettino.

22:05 - Début de la 2e mi-temps Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par Carlos Del Cerro Grande, au Parc des Princes. Le score est de 1-0.

21:58 - De Bruyne aurait-il dû prendre rouge ? Peu avant la mi-temps, Kevin De Bruyne a pris un carton jaune sur une énorme faute sur Gueye. On vous laisse juge... Imagine tu mets pas carton rouge ???? #PSGMCI pic.twitter.com/rOECFzjH6J — M|Miotto (@Maxmiotto_) September 28, 2021

21:55 - Paris s'en sort bien Quelle première mi-temps ! Le PSG mène au score mais peut remercier la maladresse de Bernardo Silva qui a touché la barre alors qu'il était seul face au but, à deux mètres de la ligne. Paris a, dans l'ensemble, énormément subi et devra changer certaines choses pour être un peu plus dangereux dans le coeur du jeu. Comment ? À Pochettino de trouver la solution.

21:49 - Carlos Del Cerro Grande siffle la mi-temps à Paris Le score ne reflète pas complètement la physionomie du match : à l’issue de ce premier round, la possession de balle est un peu à l’avantage du le Paris Saint-Germain (46% contre 54% pour le Manchester City FC), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 4 tirs cadrés pour le Manchester City FC, mais qui est en retard sur le score de 1-0.