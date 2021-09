"Juventus - Chelsea : la Vieille Dame fait tomber le champion d'Europe, le résumé du match"

JUVENTUS - CHELSEA. Gros coup des Turinois. Grâce à un but de Chiesa (46e), les hommes de Massimiliano Allegri se sont imposés sur le score de (1-0) à l'occasion de la 2e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions de foot. Un résultat qui permet à la Juventus de prendre la tête du groupe H devant le champion d'Europe en titre.

Juventus - Chelsea en direct

Recevoir nos alertes live !

23:18 - Le résumé du match C'était l'affiche du groupe H. Ce mercredi soir, la Juventus accueillait Chelsea pour le compte de la 2e journée des poules de la Ligue des Champions. Une véritable opposition de styles avec d'un côté des Blues dominateurs et de l'autre des Turinois regroupés pour faire la différence en contre-attaque. A ce petit jeu tactique, les Blues pensaient avoir les meilleures armes pour l'emporter. Dans le premier quart d'heure les hommes Thomas Tuchel ont d'ailleurs totalement dominé les débats. Mais, petit à petit, les Turinois se sont procurés des actions de plus en plus dangereuses grâce à leur discipline défensive et leur vitesse en contre-attaque. Au terme d'une belle première mi-temps, les deux équipes sont rentrées au vestiaire sur un score nul et vierge. Il n'aura ensuite fallu que 13 petites secondes après le coup d'envoi de la seconde période pour que Chiesa ouvre le score pour la Vieille Dame (46e). La suite a ressemblé comme deux gouttes d'eau au premier acte : les Londoniens ont dominé, pris le temps de construire mais butté sur le réalisme du collectif turinois. Malgré quelques actions chaudes en fin de rencontre, les Blues n'ont su faire vaciller la défense turinoise. Score final (1-0), la Vieille Dame s' est offert le scalpe du champion d'Europe en titre et pointe désormais en tête du groupe H.

23:09 - Le point sur le groupe H Grâce à ce succès face à Chelsea, la Juventus prend la tête du groupe H avec 6 points. Les Turinois ont signé deux succès en autant de rencontres et c'est seulement la 4e fois de le leur histoire qu'ils signent un tel départ. Les Blues se retrouvent à la deuxième place avec 3 points, devant le Zenit qui le même nombre de points mais une moins bonne différence. À la 4e place on retrouve Malmö avec aucun point glané en deux rencontres.

23:01 - Mauvaise série pour les Blues Après la défaite en championnat face à Manchester City, les Blues voulaient se rassurer face à la Juventus. C'est raté. Les hommes de Thomas Tuchel se sont inclinés une nouvelle fois. La Juventus en revanche reprend des couleurs et s'offre le scalpe du champion en titre malgré l'absence de Dybala et Morata.

22:58 - Deux records pour Chiesa En ouvrant le score face à Chelsea dès la première action de la seconde mi-temps, Chiesa s'est offert deux records : non seulement il a inscrit le but le plus rapide en seconde période de l'histoire de la compétition mais en plus il est devenu le premier Italien depuis Del Piero a trouver le chemin des filets dans 4 rencontres d'affilée en tant que titulaire (opta).

22:53 - La Juventus s'impose face à Chelsea C'est terminé. La Juventus, outsider dans cette rencontre face à Chelsea, l'emporte (1-0) grâce à un but de Chiesa. Au terme d'un match solide, les hommes Massimiliano Allegri font tomber le champion d'Europe en titre. FT | Volevamo una grande notte. Abbiamo vinto. GRANDI RAGAZZI!#JuveChelsea #JuveUCL pic.twitter.com/k5TbGBVbjr — JuventusFC (@juventusfc) September 29, 2021

22:51 - ⌛ Jesus Gil Manzano siffle la fin de la rencontre à Turin (1-0) La Juventus Turin a réussi le coup parfait : au terme de ce match, la possession de balle s’établit indiscutablement à l’avantage du Chelsea FC (66% contre 34% pour Juventus Turin), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 2 tirs cadrés contre 1 pour Juventus Turin, mais qui est donc battu sur le score de 1-0.

22:47 - Les Turinois acculés Ça pousse côté Chelsea. Ces dernières minutes sont à l'avantage des hommes de Thomas Tuchel. Les Turinois défendent très bas et tentent de gagner du temps.

22:42 - Le coup franc de Chilwell ! Le coup franc de Chilwell dans la surface est dégagé par Chiellini en corner. Les Blues demandent un penalty pour une main de Danilo. Après sollicitation de la VAR, l'arbitre désigne le point de corner.

22:41 - Changement pour la Juventus Nouveau changement pour les Turinois : Bentancur est remplacé par Chiellini.

22:36 - La frappe de Lukaku ! C'était la balle de l'égalisation ! Bien trouvé par Kovacic, le Belge dos au but parvient à se retourner. Il se présente devant Szczęsny mais sa tentative n'est pas cadrée. L'avant-centre des Blues s'en veut, et il y a de quoi.

22:33 - Bonucci prend le meilleur sur Lukaku Le Belge est signalé en position de hors jeu après un très bon placement de l'Italien. Le Turinois a pris le dessus sur l'attaquant des Blues dans cette rencontre.

22:32 - Double changement pour la Juventus Deux nouveaux changements pour les hommes de Massimiliano Allegri : Mckennie et Kean remplacent Rabiot et Chiesa.

22:32 - Changement pour Chelsea Nouveau changement pour les hommes de Thomas Tuchel : Barkley remplace Christensen.

22:30 - La tête de Lukaku ! Encore un bon centre signé Hodson. Le cuir arrive sur Lukaku qui le reprend de la tête. La tentative du Belge n'est pas cadrée.

22:29 - Temps fort londonien Ça joue mieux depuis quelques minutes côté Chelsea. Les changements de Thomas Tuchel ont apporté de la vitesse et de l'engagement. Les Turinois défendent en bloc.

22:27 - Le but de Chiesa en vidéo Découvrez en vidéo l'ouverture du score de Chiesa dans ce choc entre la Juventus et Chelsea. Un but inscrit après seulement 13 secondes de jeu dans le second acte. [???? VIDEO - BUT] ???? #UCL

???????????? CHELSEA SURPRIS SUR L'ENGAGEMENT PAR LA JUVENTUS !

???? 13 secondes après le coup d'envoi de la 2nde mi-temps, Chiesa ouvre le score pour les Bianconeri !https://t.co/OoaUoCyjCc — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 29, 2021

22:22 - Carton jaune pour Rüdiger Troisième carton jaune de ce Juventus - Chelsea. C'est au tour de Rüdiger d'être averti dans cette rencontre pour contestation.

22:22 - Changement pour la Juventus Changement pour Massimiliano Allegri : Nukulusevski remplace Bernardeschi.

22:19 - Le manqué de Bernardeschi ! Ho la la quelle action des Turinois ! Superbe renversement de jeu de Rabiot, Sandro remet en une touche au point de penalty à Bernardeschi. L'Italien loupe la balle du break.

22:16 - Triple changement pour Chelsea Trois changements pour Thomas Tuchel : Chalobah, Hudson-Odoi et Loftus Cheek remplacent Jorginho, Azpilicueta et Ziyech

22:15 - Carton jaune pour Ziyech Deuxième carton jaune de la partie. Après Alonso c'est Ziyech qui écope d'un carton pour une faute sur Chiesa.

22:11 - La grosse faute d'Havertz De Ligt reste au sol après un contact d'Havertz. Le joueur de Chelsea est arrivé en retard sur le défenseur turinois. Ça méritait sans doute plus qu'une simple faute.

22:09 - Locatelli proche du csc ! Tentative de une-deux entre Kovacic et Havertz. Locatelli coupe la trajectoire de la passe de l'Allemand. Le cuir passe juste à côté de la cage de Szczesny. C'est pas passé bien loin !

22:07 - La tentative de Chilwell Phase de possession des Blues, Lukaku centre fort dans la surface. Le nouvel entrant tente sa chance, sa tentative passe largement au-dessus de la cage turinoise.