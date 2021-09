"Juventus - Chelsea : domination londonienne et contres turinois, le match en direct !"

JUVENTUS - CHELSEA. Ce sont les Blues qui font le jeu dans cette première période, mais les contres tranchants turinois ont souvent mis à mal la défense londonienne. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre la Juve et Chelsea, ce soir, à Turin, en phase de poules de la Ligue des champions de foot.

Juventus - Chelsea en direct

21:39 - Lukaku loupe son contrôle Bel appel de l'attaquant de Chelsea. Long ballon en profondeur de Rüdiger en direction du Belge qui se désintéresse du ballon et loupe son contrôle.

21:35 - Les Blues en difficulté Les hommes de Thomas Tuchel commencent à déjouer. La discipline tactique et la défense organisée des Turinois met à mal les plans de Tuchel qui hausse le ton sur son banc de touche.

21:32 - Bonucci s'interpose devant Lukaku Nouvelle longue phase de possession des Blues. Kovacic tente finalement de trouver Lukaku dans la surface mais le Belge est bien muselé par Bonucci qui s'empare du ballon. Peu d'occasions à se mettre sous la dent pour l'ancien Turinois.

21:31 - La frappe de Rabiot ! L'international français hérite du cuir mais manque de solutions. L'ancien Parisien repique dans l'axe et tente sa chance. Sa superbe frappe enroulée du droit passe proche de la lucarne de Mendy.

21:25 - Le jeu penche côté gauche pour les Blues C'est la tendance dans la première demi-heure de ce Juventus - Chelsea, le jeu penche clairement côté gauche avec un Alonso collé à la ligne et Ziyech qui décroche beaucoup. Azpilicueta est pour le moment très peu trouvé sur son couloir droit.

21:24 - Le centre de Ziyech ! Encore un centre de Ziyech. Cette fois-ci par vraiment réussi. Le cuir arrive directement dans les pieds de Sandro qui gratifie le public d'un superbe contrôle.

21:20 - La frappe de Chiesa ! Nouvelle alerte pour les Blues, interception de Chiesa qui file droit au but et se présente devant Mendy. Sa frappe un peu trop croisée ne trouve pas le cadre.

21:19 - La Juventus très bas Le parti pris par la Juventus de Turin est indéniable : les Turinois jouent le contre et défendent en bloc très bas. Leur discipline tactique fait mal aux Londoniens.

21:17 - Carton jaune pour Alonso Premier avertissement dans ce Juventus - Chelsea. Pour un geste d'énervement sur Cuadrado, Alonso écope d'un carton jaune logique.

21:15 - Rabiot manque sa passe ! Quel dommage ! Adrien Rabiot avait parfaitement anticipé et intercepté le ballon. Parti en contre, l'ancien Parisien loupe sa passe en direction de Bernardeschi. Dommage, c'était un 2 contre 1.

21:14 - Le centre d'Alonso Longue phase de possession de Chelsea. Alonso, très actif sur son côté gauche, tente de trouver Lukaku dans l'axe. Le corner est contré par la défense turinoise.

21:12 - Les Blues dominateurs Ce sont les hommes de Thomas Tuchel qui ont le pied sur le ballon dans le premier quart d'heure de ce Juventus - Chelsea. Les Turinois courent après le cuir et ont le plus grand mal à relancer proprement.

21:10 - Coup franc de Ziyech ! Coup franc côté droit obtenu par Havertz suite à une main de De Ligt. Ziyech se charge de le tirer. Ça donne rien pour les Blues.

21:08 - Les Turinois réclament un penalty ! Première alerte pour les Blues. Les Turinois profitent d'une perte de balles des hommes de Tuchel pour se projeter rapidement vers l'avant. Bernardeschi est déséquilibré dans la surface par Kovacic. L'arbitre ne bronche pas, contrairement au public.

21:06 - La frappe de Lukaku ! On prend les mêmes et on recommence. Belle action collective, Ziyech reçoit le ballon et centre, c'est contré. La combinaison de Chelsea surprend la défense turinoise et Lukaku dans la surface tente sa chance. Sa frappe trop écrasée est captée par Szczesny.

21:05 - Le centre de Ziyech ! Longue phase de possession des Blues avec un très bon duo Jorginho Kovacic dans l'entrejeu. Alonso finit par décaler Ziyech, son centre est capté sans problème par Szczesny. Les Londoniens sont bien rentrés dans cette rencontre.

21:03 - Objectif première place ! C'est le choc de ce groupe H de la Ligue des Champions. Une affiche de rêve entre deux cadors européens. En jeu, une potentielle première place du groupe en cas de victoire. Qui remportera cette rencontre entre la Juventus et Chelsea ? Réponse dans 90 minutes.

21:00 - ⏱️ Jesus Gil Manzano donne le coup d'envoi de Juventus - Chelsea ! La rencontre est lancée à Turin, où Jesus Gil Manzano siffle le coup d’envoi de Juventus - Chelsea.

20:55 - Entrée des joueurs Les 22 artistes font leur entrée sur la pelouse du Juventus Stadium. Après l’hymne mythique de la Ligue des Champions, le coup d’envoi de ce superbe Juventus - Chelsea sera donné.

20:51 - Chiellini : "Nous devons faire un grand match" En conférence de presse d'avant-match, le capitaine de Vieille Dame n'a pas caché ses ambitions. Surtout, il espère garder la cage turinoise encore une fois inviolée : "L'entraîneur sera d'accord avec moi mais il n'y aura pas de problème de motivation pour le match de demain. Nous serons concentrés à 100% et nous devons faire un grand match. Jouer le premier match à domicile face au champion d'Europe en titre est plus que stimulant. Tout le monde est impatient de jouer cette rencontre et je suis convaincu que nous allons sortir un grand match. Pour le moment en C1, nous n'avons pas encaissé le moindre but et cette série doit se poursuivre. Il faudra bien défendre et être très agressif. En face, c'est une équipe très physique et compacte avec beaucoup de qualités et de rapidité."

20:46 - Tuchel : “On préfère venir comme outsider” Si après son sacre l’été dernier, Chelsea fait logiquement partie des favoris pour remporter la Ligue des Champions, l’entraîneur des Bleus préfère faire profil bas et se considérer comme un outiser : “On peut difficilement être classé comme outsider quand on est le tenant du titre, a ajouté l'ancien coach du PSG. L'an dernier, on était devenus meilleurs à chaque match et on a été considérés comme un prétendant sérieux très tard dans la compétition, ce qui nous a aidé. Aujourd'hui, on fait peut-être partie des favoris, cela a une plus grande valeur, ça donne plus de motivation de jouer contre nous. On doit l'accepter. C'est de notre faute parce qu'on a remporté cette compétition. Mais on préfère venir comme outsider, et on l'est (intérieurement). On doit se libérer de ces attentes et qu'elles ne deviennent pas nos attentes. »

20:40 - Le mur londonien Les hommes de Thomas Tuchel sont sur une incroyable série. En effet depuis le début de la saison 2020-2021, les Blues de Chelsea n’ont encaissé que 4 petits buts en 14 rencontres. À dix reprises les Londoniens ont gardé leur cage inviolée. Dix clean sheets à mettre au crédit du gardien de but des Blues, Edouard Mendy, qui en 13 apparitions seulement en Ligue des Champions a atteint la barre symbolique des 10 devenant ainsi le deuxième portier le plus rapide de l’histoire à atteindre ce total derrière Keylor Navas (11).

20:36 - “Tuchel fait du super boulot” A quelques heures du coup d’envoi de la rencontre Juventus - Chelsea, l'entraîneur turinois Massimiliano Allegri n’a pas tari d’éloges à propos de son homologue allemand : “Chelsea est solide et Thomas Tuchel fait du super boulot. Ils sont très forts en contre-attaque, très forts sur les ballons longs et pour nous ce sera un très bon test surtout pour notre défense. Il nous faudra de la patience et éviter au maximum les petites erreurs.”

20:30 - 5e duel sur la scène européenne Cette rencontre entre la Juventus et Chelsea au Juventus Stadium sera la 5e confrontation en Ligue des Champions entre ces deux cadors européens. Le bilan comptable entre les deux formations est équilibré puisque lors des 4 dernières rencontres, la Juventus s’est imposée une fois tout comme Chelsea. A deux reprises les deux équipes se sont quittées sur un score nul.