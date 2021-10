Monaco - Bordeaux : l'AS Monaco s'impose largement, le résumé du match

AS Monaco 3 : 0 Tchouameni, Aurélien 35’ - AS Monaco Golovin, Aleksandr 48’ - AS Monaco Ben Yedder, Wissam 64’ - AS Monaco Girondins de Bordeaux Sommaire Score de Monaco - Bordeaux Stats de Monaco - Bordeaux Monaco - Bordeaux en direct En...