"Lille - Marseille : doublé de David et victoire des Dogues, le résumé du match"

19:20 - Le résumé du match

Lille et Marseille avaient rendez-vous ce dimanche 3 octobre au stade Pierre-Mauroy pour un choc européen. Et le duel a tenu toutes ses promesses. Du jeu, de l'engagement, du spectacle, des buts, Lillois et Marseillais ont offert une superbe après-midi de football. Dès le coup d'envoi, les deux équipes ont imposé leur style : les Phocéens dominateurs et les Dogues incisifs en contre-attaque. Juste avant la demi-heure de jeu, les Lillois, dans un temps fort, ont ouvert le score grâce à Jonathan David (28e) et sont logiquement rentrés au vestiaire avec un but d'avance. Dans le second acte, les hommes de Jorge Sampaoli n'ont pas baissé les bras et ont frôlé l'égalisation à plusieurs reprises. Puis, petit à petit, Lille repris l'ascendant dans la rencontre et a touché les montants de Lopez à deux reprises. En fin de match, sur une nouvelle action chaude des Lillois, Jonathan David s'est offert un doublé (90e) et scellé la victoire des Dogues. Grâce à ce nouveau succès, les hommes de Jocelyn Gourvenec remontent à la 8e place et signent une troisième victoire d'affilée. Marseille, de son côté, descend à la 5e position au classement et signe un deuxième revers consécutif.