"Lille - Marseille : pronostic, chaîne TV, composition… Tout savoir du match"

LILLE - MARSEILLE. La 9e journée de la Ligue de foot se poursuit ce dimanche 3 octobre 2021 avec le choc entre le LOSC et l'OM. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ? Découvrez aussi la cote et la compo probable des deux équipes.

C'est un joli choc entre prétendants au podium de la Ligue 1 qui est proposé ce dimanche, même si Lille, champion de France l'an passé, a moins bien démarré la saison (9e avec 11 points) que l'Olympique de Marseille (3e avec un match en retard). C'est toutefois le LOSC, à domicile, qui partira légèrement avec la faveur des pronostics si l'on en croit la cote de victoire établie pour chaque formation, qui ressort à moins de 2,50 pour l'équipe nordiste et à un peu plus de 3 pour les hommes de Jorge Sampaoli, qui se satisfaisait vendredi, en conférence de presse, de l'adversité rencontrée dans la championnat de France : "Cela nous motive de voir que plusieurs équipes reviennent et vont de mieux en mieux, comme Lille. On a profité de la confusion du début de saison chez certains concurrents, mais il va falloir faire un pas en plus maintenant, on doit éviter certaines erreurs, notamment à la construction".

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match de la 5e journée de Ligue 1 entre Lille et l'OM : il sera donné à 17h, ce dimanche 3 octobre 2021, depuis le stade Pierre-Mauroy, par Jérémie Pignard, l'arbitre de la rencontre.

Du côté nordiste, Jocelyin Gourvennec devrait continuer à s'appuyer sur son 4-4-2, avec sans doute le retour de Jonathan Bamba en tant que titulaire. La compo probable de Lille : Grbic - Celik, Fonte, Botman, Reinildo - Ikoné, André, Xeka, Bamba - David, Yilmaz. Dans le camp de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli devrait à nouveau articuler sa composition de départ en 3-3-3-1, avec la possible titularisation de Milik, de retour de blessure. La compo probable de l'OM : Lopez - Saliba, Balerdi, Peres - Rongier, Kamara, Guendouzi - Ünder, Payet, De la Fuente - Milik.

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV, samedi soir, à l'occasion de ce Lille - OM. Pour suivre le match en direct à la télévision, il faudra en effet se tourner Canal+ Décalé, la seule chaîne à proposer, en France, la retransmission de la rencontre en live.

Vous préférez regarder le match en streaming ? Sachez que pour suivre ce Lille - Marseille sur Internet, via votre ordinateur ou votre tablette par exemple, il vous faut également posséder un abonnement puisque seule la plateforme mycanal, propose ce type de diffusion en ligne.

Ce match Lille - OM sera également à suivre en direct commenté sur notre site (rendez-vous sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live. Découvrez aussi, au coup de sifflet final, le résumé de la rencontre et les premières réactions.