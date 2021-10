"Lille - Marseille : suivez le match en direct !"

LILLE - MARSEILLE. Score et buts en live, résultat, résumé... . Vivez le match en direct entre la Lille et Marseille, cet après-midi, au stade Pierre-Mauroy, pour le compte de la 9e journée de Ligue 1.

Lille - Marseille en direct

17:05 - ⏱️ C'est parti au Stade Pierre Mauroy ! Le match débute à Lille, où l’arbitre donne le coup d’envoi de Lille - Marseille.

17:04 - Lille veut continuer sur sa série ! Le champion de France en titre veut signer sa troisième victoire consécutive face à l'Olympique de Marseille. En cas de victoire, les hommes de Jocelyn Gourvenec reviendraient à hauteur des Marseillais. En face, les Phocéens veulent se relancer après une seule victoire lors des 5 dernières rencontres.

16:58 - Les joueurs font leur entrée sur la pelouse Ça y est, les 22 artistes de cette rencontre entre Lille et Marseille font leur entrée de la pelouse du stade Pierre-Mauroy. Le coup d'envoi de cette affiche comptant pour la 9e journée de Ligue 1 sera donné dans quelques minutes.

16:51 - Des surprises dans le XI de Sampaoli Pour ce Lille - Marseille, l'entraîneur phocéen a opté pour une composition d'équipe résolument défensive, un 3-5-2 avec Lirola, Saliba, Balerdi, Caleta-Car et Peres derrière. À la surprise générale, Kamara et Milik ne sont pas titulaires. Pour rappel, Dimitri Payet, touché au mollet est forfait.

16:46 - "Continuer à croire en notre idée de jeu" L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli, a répété que son groupe devait continuer à croire en sa philosophie, malgré la fatigue et la moins bonne série des Phocéens : « Il y a de l’accumulation de fatigue, beaucoup de joueurs étaient à leur maximum d’intensité. Ca veut dire aussi qu’ils ont tout fait pour gagner. On a peu de temps pour récupérer et on a un grand défi, il faudra être à la hauteur. Pour l’équipe alignée, on verra mais ce sera la meilleure équipe possible. Ca nous motive de voir qu’il y a de très bonnes équipes qui commencent à revenir, comme Lille, Lyon, Monaco. On a pris un avantage au début de saison, mais maintenant il faudra faire plus. On doit approfondir notre idée de jeu, éviter nos erreurs dans la construction. En Europe, on a une grande domination, on doit continuer à croire en notre idée de jeu.«

16:38 - "Un match intense" Avant le coup d'envoi de la rencontre entre Lille et et Marseille, l'entraîneur lillois et ancien joueur marseillais, Jocelyn Gourvenec s'est exprimé au sujet de son futur adversaire : « Contre l’OM, ce sera un match intense, contre une équipe intense. Marseille met beaucoup de rythme beaucoup d’intensité. C’est un gros match et leur effectif a beaucoup bougé et ils sortent de deux nuls et une défaite sur les trois derniers matchs. En face, il a y beaucoup de talents, Payet, Ünder belle découverte ou encore Bamba Dieng en pointe c’est très fort. Ils ont cette capacité à être tranchants et bons offensivement. Après nous avons aussi des arguments à faire valoir et il faudra qu’on soit aussi à un très très bon niveau pour l’emporter chez nous et continuer notre redressement en Ligue 1 »

16:32 - Lille cherche le 2-0 face à l’OM En forme, les hommes de Jocelyn Gourvenec veulent signer un deuxième succès consécutif face aux Marseillais. Vainqueur 2-0 face aux Phocéens le 3 mars dernier, les Lillois n’ont plus remporté deux victoires consécutives face aux Olympiens depuis mars 2001 et octobre 2003. À noter que Marseille ne compte qu’une seule défaite cette saison et n’a plus perdu deux fois de suite en Ligue 1 depuis janvier dernier.

16:27 - Les cotes de la rencontre Bien malin sera celui qui trouvera le vainqueur de cette affiche entre Lille et l’Olympique de Marseille comptant pour la 9e journée de Ligue 1. Les bookmakers, eux, ont fait leur choix. Ce sont les hommes de Jocelyn Gourvenec qui sont favoris pour remporter cette rencontre. La cote de la victoire lilloise est à 2.45. Les supporters marseillais seront ravis de constater que leur club de cœur est outsider malgré un meilleur classement. La cote de la victoire des Marseillais est à 3.30. Pour les amateurs de match nul, la cote d’une égalité est à 3.30.

16:22 - Un hommage prévu pour Tapie Ce dimanche 3 octobre, l'emblématique ancien président de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie, est décédé des suites d'un cancer. Le directeur de la communication du club phocéen s'est exprimé sur BFMTV et a affirmé que les joueurs marseillais porteront un brassard noir cet après-midi à Lille. Une minute de silence sera également respectée avant le coup d'envoi de la rencontre. L’Olympique de Marseille a appris avec une profonde tristesse la disparition de Bernard Tapie.



Il laissera un grand vide dans le cœur des Marseillais et demeurera à jamais dans la légende du club.



Toutes nos condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches ???? pic.twitter.com/lx1C14kMV9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 3, 2021

16:17 - Les compositions d’équipe officielles Ça y est, on connaît l'identité des 22 artistes qui disputeront la rencontre entre Lille et Marseille. Les deux entraîneurs, Jocelyn Gourvenec et Jorge Sampaoli ont choisi leur compositions d'équipe. Découvrez les XI de départ des deux formations. Le XI de Lille : Grbic - Reinildo, Botman, Fonte, Celik - Bamba, Onana, Andre, Ikoné - Yilmaz, David Le onze de départ lillois ????#LOSCOM @NBFootball pic.twitter.com/rCCRHfJB7u — LOSC (@losclive) October 3, 2021 Le XI de l’Olympique de Marseille : Lopez - Lirola, Saliba, Caleta-Car, Balerdi, Luan Peres - Gerson, Rongier, Guendouzi - Under, Dieng ???? ???????? ???????? ???????????????????????? #LOSCOM



Les Olympiens choisis par ???????????????????? ???????????????????????????????? pour débuter la rencontre ! ????



???? ???????????????????? ????'???????? ???? pic.twitter.com/I11ug0TMiU — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 3, 2021

