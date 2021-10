"France - Belgique : les Bleus sont en finale de la Ligue des nations, le résumé du match"

23:20 - Le résumé du match

Avec cette équipe de France, finalement, on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser. Un jour, on baille au corneille, l'autre on se régale du début à la fin. Dans ce France - Belgique, il y aura tout eu. Les supporters français sont passés par tous les sentiments. Il y a eu d'abord l'ennui, puis le déni quand les Belges ont mis 2 buts, coup sur coup, avant la mi-temps. À quoi bon remporter une compétition dont tout le monde se moque ? Non, évidemment, l'objectif reste de gagner cette Ligue des Nation même si elle ne revêt pas d'une importance capitale face aux Coupes du Monde et aux Euros que l'on aime tant. Et ça les Bleus l'ont bien compris. "On a eu les mots justes à la mi-temps" s'est réjoui Antoine Griezmann après la rencontre.

Oui, car les hommes de Didier Deschamps sont revenus sur la pelouse d'un Juventus Stadium à moitié vide - le Covid est toujours là - avec des ambitions revus à la hausse. Pressing haut, mouvement, décalage, impact physique... bref les champions du monde en titre sont enfin là. Et cela se voit immédiatement, les Belges plient une première fois grâce à Benzema sur un bon travail de Mbappé, puis une deuxième sur un pénalty obtenu par Griezmann transformé par Mbappé sur une faute de Tielemans dans la surface. Il y a alors une forme de stupéfaction, de regain d'énergie qui a parcouru le corps de chacun d'entre nous au stade comme devant sa télé ou même devant l'Internaute.

Vont-ils le faire, passer devant et aller en final ? La réponse est oui. Et tout s'est passé en toute fin de match, quand, en 5 minutes, Lukaku a trompé Lloris pour un but annulé par la VAR, Mbappé se procurait une occasion énorme juste avant, Pogba touchait la barre sur coup-franc pour qu'enfin la délivrance arriva. Sur un contre assassin et un centre de Pavard détourné par la défense, Théo Hernandez envoyait une ogive dans les buts de Thibaut Courtois, pourtant sur la trajectoire. On jouait le début du temps additionnel et les Bleus ont renversé le cours de la rencontre pour s'imposer contre la Belgique 3 buts à 2. Les souvenirs finissent par ressurgir même si Umtiti n'est plus là et que la coupe du Monde semble bien loin. La France bat la Belgique, une fois encore pour une place en finale. Cette fois-ci, ce sera en Ligue des Nations face à l'Espagne. Ça laisse moins rêveur. Mais il n'y a pas de petit bonheur à rêver d'un nouveau titre, surtout quand on a éliminé les Belges avant la dernière marche.