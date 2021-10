"France - Espagne : pronostic, chaîne TV, compo… Tout sur la finale de la Ligue des nations"

FRANCE - ESPAGNE. L'équipe de France de foot défie la Roja, ce dimanche 10 octobre 2021, en finale de la Ligue des nations. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ? Découvrez aussi la cote et la composition probable des Bleus.

L'équipe de France de football n'est plus qu'à un match d'un nouveau titre international. Après l'Euro (1984, 2000) et la Coupe du monde (1998, 2018), les Bleus ont l'occasion d'inscrire leur nom au palmarès de la Ligue des nations, ce dimanche, face à l'Espagne. Une finale en forme de classique du foot mondial qui n'a toutefois plus eu lieu depuis mars 2017 (victoire 2-0 de la Roja en amical). L'historique des confrontations est également à l'avantage de la sélection ibérique, qui totalise 16 victoires, 7 nuls et 12 défaites face à cet adversaire. Ce sont néanmoins les hommes de Didier Deschamps qui partent légèrement favoris de cette finale au regard des chiffres affichés par les opérateurs de paris en ligne, avec une cote de victoire qui ressort à environ 2,50 euros (pour 1 euro de mise), tandis que celle de la Roja se situe autour de 3 euros.

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de cette finale de la Ligue des nations entre la France et l'Espagne : il sera donné à 20h45, ce dimanche 10 octobre 2021, depuis le stade Giuseppe Meazza de Milan. En cas d'égalité à la fin du temps réglementaires, les deux équipes disputeront une prolongation (2x15 minutes) puis, si nécessaire, une séance de tirs au but.

Ce match France - Espagne bénéficiera d'une diffusion en clair à la TV française ce dimanche soir : c'est la chaîne M6, qui assurera la retransmission du match en direct, avec Xavier Domergue et Robert Pirès aux commentaires.

Pour accéder à la retransmission de cette finale de la Ligue des nations entre la France et l'Espagne en streaming sur Internet, rendez-vous sur le site Internet 6play (accès gratuit après inscription).

Didier Deschamps devrait reconduire son schéma en 3-4-1-2 face à la Roja, avec peut-être quelques modifications à prévoir chez les titulaires. Lucas Hernandez et Adrien Rabiot pourraient par exemple être supplées par Presnel Kimpembe et Aurélien Tchouaméni. La compo probable de la France : Lloris - Koundé, Varane, L. Hernandez ou Kimpembe - Pavard, Pogba, Tchouaméni ou Rabiot, T. Hernandez - Griezmann - Mbappé, Benzema. Du côté espagnol, Luis Enrique pourrait aligner la même composition de départ que contre l'Italie, si Ferran Torres, sorti blessé mercredi, peut tenir sa place. La compo probable de l'Espagne : Simon - Azpilicueta, Torres, Laporte, Marcos Alonso - Gavi, Busquets, Koke - Sarabia - Ferran Torres ou Pino, Oyarzabal.

Notez par ailleurs que nous vous proposerons de vivre le match en direct commenté ce soir, sur cette page, avec le descriptif des temps forts et l'évolution du score en live, puis un résumé complet de cette finale de la Ligue des nations de foot entre la France et l'Espagne.