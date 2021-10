"France - Espagne : suivez le match en direct !"

FRANCE - ESPAGNE. Score et buts en en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre l'équipe de France et la Roja, ce soir, en finale de la Ligue des nations de foot 2020-2021.

France - Espagne : le match en direct

20:40 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les Français et les Espagnols pénètrent sur la pelouse du stade Giuseppe-Meazza de Milan ! Le coup d'envoi de cette finale sera donné dans quelques instants, après les hymnes des deux pays.

20:32 - Luis Enrique: "La France est la meilleure sélection du monde" Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, n'a pas souhaité non plus endosser le rôle du favori dans cette finale face aux Bleus, mais a affiché sa confiance en son équipe, lors de la conférence de presse d'avant-match: "Je pense qu'individuellement, la France est la meilleure sélection du monde. Il suffit de regarder son onze pour voir les joueurs qu'elle a, et où ils jouent. Et ce sont tous des piliers dans leur club. Nous, clairement, notre atout, c'est d'être une équipe, sachant qu'on peut améliorer notre niveau. Le foot est un sport merveilleux qui récompense la plupart du temps celui qui joue le mieux, et c'est ce qu'on va essayer de faire collectivement."

20:24 - Deschamps: "Priver l'Espagne de la possession est impossible" Didier Deschamps n'a pas souhaité se proclamer favori de cette finale face à cette jeune équipe espagnole en finale de la Ligue des Nations, lors de la conférence de presse d'avant-match: "On ne va pas s'autoproclamer favori. Pourquoi pas ? Cette équipe d'Espagne est rajeunie mais elle a aussi des joueurs expérimentés. Qu'il y ait des joueurs avec de l'expérience, des joueurs de très haut niveau en Bleus, oui mais cela ne nous donne pas de garanties pour demain (dimanche, ndlr). Demain, il faudra tous les ingrédients pour aller chercher cette victoire." Le sélectionneur de la France est aussi revenu sur comment il comptait jouer face à l'Espagne: "La priver de la possession ? Non, c'est impossible. Lutter avec elle, dans ce secteur, c'est possible. Le pressing peut être fait, mais pas n'importe comment. Ils ont cette capacité individuelle et collective pour sortir de cette pression-là. Ils ont, eux aussi, été très efficaces dans leur pressing à eux."

20:16 - 100e sélection pour Antoine Griezmann Titulaire ce soir avec les Bleus face à l'Espagne, Antoine Griezmann va fêter sa 100e sélection avec l'équipe de France, sept ans seulement après sa première sélection en mars 2014. A l'âge de 30 ans, l'attaquant de l'Atlético de Madrid va ainsi rejoindre de glorieux aînés dans ce cercle très fermé qui ne comprend que huit joueurs: Lilian Thuram, Hugo Lloris, Thierry Henry, Marcel Desailly, Olivier Giroud, Zinédine Zidane, Patrick Vieira et Didier Deschamps. Griezmann a marqué 41 buts sous le maillot, à égalité avec Michel Platini. Il est à 5 longueurs d'Olivier Giroud et à 10 du recordman des buts en équipe de France, Thierry Henry.

20:08 - Espagne: Luis Enrique fait des changements Le sélectionneur de l'Espagne, Luis Enrique, a réservé quelques surprises pour cette finale de la Ligue des Nations face à l'équipe de France. Alors qu'il était incertain, touché à un pied, Ferran Torres débute sur l'aile droite de l'attaque espagnole. Luis Enrique a fait deux choix forts: Eric Garcia a été préféré à Pau Torres dans l'axe de la défense pour évoluer au côté d'Aymeric Laporte, tandis qu'au milieu, Rodri débute à la place de Koke. Un choix davantage défensif de la part du sélectionneur espagnol. Le onze de départ de l'Espagne: Simon - Azpilicueta, Garcia, Laporte, M. Alonso - Gavi, Busquets, Rodri - Ferran Torres, Oyarzabal, Sarabia.



???? Así sale la @SeFutbol de @LUISENRIQUE21 para luchar por ser campeones de la #NationsLeague ante Francia.



???????? ¡¡A MUERTE CON VOSOTROS!! ¡¡VAMOOOOS!! #VamosEspaña pic.twitter.com/RhXbJSyGke — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 10, 2021

20:00 - France: Deschamps conserve son 3-4-1-2 Didier Deschamps a fait le choix de conserver son 3-4-1-2 pour affronter l'Espagne ce dimanche soir en finale de la Ligue des Nations. Mais le sélectionneur français a procédé à deux changements par rapport à la demi-finale face aux Belges. Presnel Kimpembe remplace Lucas Hernandez sur la gauche de la défense, avec Varane dans l'axe et Koundé à droite. Adrien Rabiot, positif au Covid-19 et qui a dû quitter le rassemblement, est remplacé par Aurélien Tchouaméni au milieu pour accompagner Pogba. Le onze de départ de la France: Lloris - Koundé, Varane, Kimpembe - Pavard, Tchouaméni, Pogba, T. Hernandez - Griezmann - Benzema, Mbappé.

19:52 - Une finale de rêve L'équipe de France, trois jours après la folle demi-finale arrachée face à la Belgique au bout d'un match fantastique (3-2), se retrouve donc pour la première fois de son histoire en finale de la jeune Ligue des Nations. Ce sera face à l'Espagne, qui a battu de son côté l'Italie à domicile et qui est peut-être la meilleure équipe de sélection du moment, malgré sa jeunesse. A un peu plus d'un an de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre 2022), cette finale est l'occasion pour les Bleus de prouver qu'ils sont de retour après l'échec en quarts de finale de l'Euro 2021.