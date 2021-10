"PSG - Angers : compo, chaîne TV, pronostic… Les infos du match de foot"

PSG - ANGERS. La 10e journée de la Ligue de football s'ouvre ce vendredi 15 octobre 201 avec le choc de haut de tableau entre le Paris-SG et le SCO. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure vor le match en direct ? Découvrez également la composition probable de chaque équipe.

Le PSG a l'occasion de conforter sa place de leader du championnat de France, aujourd'hui, à l'occasion de la réception d'Angers, quatrième mais en perte de vitesse depuis plusieurs semaines. La formation parisienne sera certes privée de plusieurs titulaires en puissance, et non de moindres (voir la composition des équipes) mais part évidemment favori de ce match. Sur les sites spécialisés de paris en ligne, la cote de victoire du Paris Saint-Germain ressort ainsi à moins de 1,50 euro (pour 1 euro de mise), tandis que celle des Angevins se situe à plus de 8 euros et celle du résultat s'affiche entre 5 et 6 euros. "Il faudra répondre au niveau du rythme, de l'impact, de la rigueur défensive, il faudra aussi de la concentration pour essayer d'avoir un temps d'avance et des attaques rapides intéressantes, a énuméré hier Gérald Baticle, l'entraîneur du SCO, en conférence de presse. Face à des équipes de haut niveau, le moment où on perd le ballon est crucial, ils peuvent faire mal dans les transitions".

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match de la 10e journée de Ligue 1 entre le Paris-SG et Angers SCO : il sera donné à 21h, ce vendredi 15 octobre 2021, depuis le Parc des Princes, par Bastien Dechepy, l'arbitre de la rencontre.

Mauricio Pochettino sera privé de plusieurs internationaux sud-américains encore sur le front avec leur sélection la nuit dernière (Neymar, Messi, Navas, Marquinhos, Di Maria et Paredes) ainsi que de Sergio Ramos, en toujours phase de reprise.Le coach parisien devrait opter pour une composition de départ organisée en 4-3-3. La compo probable du PSG : Donnarumma - Dagba, Kehrer, Kimpembe, Diallo - Herrera, Danilo, Verratti - Draxler, Icardi, Mbappé. Du côté angevin, Gérald Baticle déplore les absences de Bamba, Ould Khaled et El-Melali. La compo probable d'Angers : Bernardoni - Manceau, Traoré, Thomas - Cabot, B. Mendy, Mangani, Capelle - Fulgini - Boufal, Cho.

Aucune chaîne en clair ne proposera ce soir la diffusion de ce PSG - Angers puisque le match est programmé sur Amazon Prime Video, via sa chaîne le Pass Ligue 1 disponible sur abonnement payant, via la box de votre téléviseur.

Une retransmission en streaming de ce match de foot entre le Paris-SG et le SCO d'Angers serat donc accessible, sur le site de Prime Video (accès payant). Il vous fat souscrire à l'abonnement Amazon Prime (4,99 euros par mois) puis au Pass Ligue 1 (12,99 euros par mois).

Nous vous proposerons par ailleurs de vivre le match en direct commenté ce vendredi soir, sur cette page, avec le descriptif des temps forts et l'évolution du score en live, puis un résumé complet de ce match de la 10e journée de Ligue 1.