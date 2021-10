"PSG - Angers : Paris gagne de justesse, le résumé du match"

PSG - ANGERS. Paris a eu énormément de mal dans cette rencontre face aux Angevins. Après avoir concédé l'ouverture du score, les Parisiens se sont imposés sur le résultat de 2 buts à 1 grâce à Danilo et Mbappé sur un pénalty contestable. Un résultat qui permet au PSG d'être solide leader de Ligue 1 au classement.

23:45 - Le résumé du match Ce soir, la VAR aura fait parler d'elle et encore une fois pour les mauvaises raisons. Si les Angevins étaient dans leur droit de crier à l'injustice au moment où Paris a obtenu un pénalty généreusement accordé en toute fin de match, ils auront peut-être demain un brin de lucidité pour revoir aussi la faute de Romain Thomas sur Icardi en première période. Heureusement, ce match n'a pas été qu'une histoire de vidéo. Le hommes de Gérald Baticle étaient venus au Parc des Princes pour profiter d'un Paris amoindri par l'absence de ses internationaux sud-américains. Et les intentions ont été bonnes tout le match pour les visiteurs du soir. Mais si la première période avaient la consistance souhaitée, la seconde fut plus compliquée. Paris s'est longtemps cassé les dents face à la dalle angevine et c'est en contre que les rouges et bleus, en noir ce soir-là, ont cédé les premiers. Le SCO a mis à profit la vitesse de ses joueurs pour enivrer les Parisiens par des contres incessants. Et après un centre de Boufal pour Fulgini, les Angevins ont finalement fait mouche. Paris aura longtemps balbutié son football par un manque de vitesse et de bons choix. Mais, après le retour sur les pelouses de Ligue 1 de Juan Bernat 13 mois après, le Paris Saint-Germain a finalement ouvert le score. Et l'Espagnol n'y est pas pour grand chose puisque c'est sur une caresse de Mbappé que Danilo remettait les deux équipes à égalité (1-1). La suite, c'est la VAR qui s'est donc mêlée de conclure l'histoire. Car si elle voit la main de l'Angevin sur cette tête de Mauro Icardi, elle oublie la faute de l'Argentin sur Pierrick Capelle en amont de l'occasion. Le pénalty un fois accordé, Mbappé s'est chargé de remplir son tableau de stats personnelles et a permis à Paris d'empocher une victoire inespérée. Le compte y est pour les hommes de Pochettino mais la manière est de nouveau à revoir pour ceux qui restaient sur une défaite contre Rennes avant la trêve. Angers se rêvait, lui, dauphin des Parisiens, il finit finalement fanny.

23:20 - Pochettino : "Parfois la VAR est avec vous, parfois non" Mauricio Pochettino "Parfois la VAR est avec vous et parfois, elle est contre vous. Un micro pour les arbitres ? Je pense que c'est important pour reclarifier certaines situations. Mais je pense que ce n'est pas facile pour les arbitres"

23:14 - Baticle : "Si on doit utiliser la VAR, il faut bien l'utiliser" Gérald Baticle était lui très en colère. Une colère froide qui vise l'arbitrage. "La VAR doit revenir sur cette faute d'Icardi. Il y a limite un plaquage au sol. J’étais content qu’il y ait la VAR dans le football mais comment les arbitres font pour ne pas voir ce genre de chose ? Je m’étais interdit de pleurer à cause de l’arbitrage mais c’est plus fort que mois. Si on doit utiliser la VAR, il faut bien l'utiliser"

23:05 - Danilo : "Bien joué, c'est parfois impossible" Danilo n'avait pas la tête des bons jours, malgré la victoire du PSG, au micro d'Amazon Prime. "Ce n'était pas un très bon match de notre part. Angers a bien joué, très serré. En deuxième mi-temps, on a plus joué sur les côtés et ça nous a aidés. On cherche à faire de bonnes prestations mais parfois, c’est impossible".

22:55 - Romain Thomas : "L'arbitre me dit que ça a été checké mais c'est un mensonge !" Romain Thomas était extrêmement agacé au micro d'Amazon Prime. "C’est incroyable ce qu’il se passe. Perdre comme ça, c’est impossible. La VAR, ça m’agace de mettre des millions dans un outil dont on ne sait pas se servir. Avec l’arbitre, je prends le temps de lui expliquer qu’Icardi fait faute avant la tête. Il me dit que ça a été checké par la VAR mais c’est un mensonge !"

22:50 - ⌛ Les joueurs en ont terminé au Parc des Princes (2-1) Le Paris Saint-Germain l’emporte donc (2-1) et ce succès est amplement mérité au regard des chiffres. Avec 73% de possession de balle, contre 27% pour l'Angers SCO, et 5 tirs cadrés (2 pour l'Angers SCO), le Paris Saint-Germain a en effet dominé différents compartiments du jeu pendant la rencontre.

22:46 - Le pénalty était ultra sévère contre Angers ! Alors là, il y aura de quoi polémiquer ! Sur une action parisienne, un centre venu de la gauche trouve la tête d'Icardi. L'Argentin loupe sa tête car le ballon filait loin du but. Mais un Angevin a touché ce ballon de la main. L'arbitre ne dit rien mais va consulter la VAR... pour ensuite siffler pénalty. Il y avait pénalty en première mi-temps mais, là, c'était plus contestable. Icardi était même coupable d'une faute pour se défaire du marquage.

22:42 - ⚽ Penalty transformé par Kylian Mbappe (2-1) ! C'est fait ! Le Paris Saint-Germain glane un but sur ce penalty de Kylian Mbappe. Le tableau d'affichage passe à 2-1 au Parc des Princes !

22:41 - Penalty pour le Paris Saint-Germain ! Bastein Dechepy indique un penalty au bénéfice du Paris Saint-Germain. Le score pourrait bientôt évoluer du côté du Parc des Princes.

22:41 - On se dirige vers un penalty ! Après avoir consulté la vidéo pour des soupçons de faute dans la surface, Bastein Dechepy fait part de sa décision définitive : penalty en faveur du Paris Saint-Germain !

22:40 - Bastein Dechepy va-t-il siffler un penalty pour le Paris Saint-Germain ? Se dirige-t-on vers un penalty ? Bastein Dechepy a un doute sur une situation litigeuse dans la surface et fait appel à la VAR.

22:37 - Angers fait le dos rond mais ne voit plus le ballon La possession de balle est totalement parisienne. Mais la différence avec la première période est que les Angevins ont énormément de mal à trouver la profondeur. Et quand c'est le cas, ils sont peu à se projeter.

22:35 - Icardi, trop isolé Que c'est dur pour l'attaquant du PSG qui ne reçoit aucun ballon. Ses appels ne sont pas compris par ses partenaires. Juan Bernat a tenté de le trouver premier poteau mais l'Argentin était trop statique dans la surface, au second poteau.

22:28 - Draxler et Hakimi font leur entrée en jeu Double changement pour le PSG : Julian Draxler prend la place d'Ander Herrera alors qu'Hakimi remplace Dagba poste pour poste. Il reste 20 minutes à Paris pour renverser totalement le cours de la rencontre.

22:27 - Le centre millimétré de Mbappé délivre le Parc Tout vient de lui ! Toujours ! Après avoir été trouvé sur le côté droit, Mbappé contrôle pied droit, centre pied gauche... une caresse pour Danilo qui coupe le ballon à 5 mètres du but pour égaliser de la tête ! Ça fait 1-1 et c'est tout de même assez logique malgré le fait qu'Angers ne concédait aucune vraie occasion.

22:26 - {Bastein Dechepy confirme le but ! Après avoir fait appel à la VAR, Bastein Dechepy rend sa décision définitive : et il offre un but en faveur du Paris Saint-Germain ! !

22:25 - Un but en suspens au Parc des Princes Le jeu est arrêté à Paris : Bastein Dechepy hésite à accorder ou invalider un but pour le Paris Saint-Germain et fait appel à la VAR.

22:25 - ⚽ But : le Paris Saint-Germain remet les compteurs à zéro (1-1) ! Egalisation à la 69e minute de jeu au Parc des Princes ! Danilo Pereira remet son équipe dans le match dans cette 2e mi-temps face à l'Angers SCO. Le score est de 1 à 1 dans cette confrontation !

22:24 - Paris pousse mais c'est compliqué On ne voit plus les Angevins mais les joueurs du Paris Saint-Germain peinent énormément à mettre du rythme. Du coup, ça complique la tâche.

22:19 - Le grand retour de Juan Bernat ! Abdou Diallo cède sa place pour Juan Bernat qui fait son grand retour plus d'un an après sa blessure au genou ! Dans le même temps, Wijnaldum a pris la place de Rafinha.

22:14 - Le coup-franc de Mbappé au-dessus ! En l'absence de Neymar, Messi ou même Di Maria, Mbappé s'est essayé de loin sur ce coup-franc. Le joueur du PSG, plein axe, a frappé direct. C'était bien joué mais son tir passe au-dessus du but du portier angevin.

22:11 - L'occasion pour Rafinha ! C'est très brouillon mais le PSG se procure enfin une occasion dans cette seconde période ! Sur un coup de billard, le ballon est revenu à l'entrée de la surface de réparation, Rafinha était là mais sa reprise est passée à un mètre du poteau droit de Bernardoni. Toujours 1-0 pour Angers.

22:06 - Aucun espace pour Paris, on est reparti sur les mêmes bases On est reparti sur les mêmes bases : Paris a le ballon et Angers prend les espaces en contre. Les hommes de Baticle sont extrêmement bien positionnés pour ne laisser aucune miette à Icardi et compliquer la tâche à Mbappé et ses coéquipiers.

22:01 - Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par Bastein Dechepy, au Parc des Princes. Le score est de 0-1.