"PSG - Angers : suivez le match en direct !"

PSG - ANGERS. Score et buts en live, résultat, résumé... suivez le premier match de cette 10e journée de Ligue 1 entre le Paris Saint-Germain et le SCO d'Angers au Parc des Princes. En cas de victoire les Angevins seraient deuxième derrière Paris.

21:15 - Il y a des espaces dans le dos de la défense parisienne ! Angers a cédé la balle depuis près d'un quart d'heure maintenant mais le SCO a des opportunités en contre. Pour le moment, Danilo a bien réussi ses 1 contre 1 mais attention au moment où la faille permettra aux angevins d'être plus dangereux encore. Vigilance aussi à Donnarumma qui est très, très haut sur le terrain et qui est presque à chaque fois surpris sur les récupérations de balles angevines.

21:11 - Mbappé bouge beaucoup Kylian Mbappé est très en jambe et tourne beaucoup autour d'Icardi. Le Français va d'un côté à l'autre pour tenter de mettre la pagaille dans la défense angevine. Ça marche pour le moment ! Mais le numéro 7 du PSG ne s'est pas encore procuré une occasion franche devant le but de Bernardoni.

21:06 - La reprise loupée de Mbappé.. hors-jeu ! Oh la récupération de Verratti avec un superbe tacle à 25 mètres des buts angevins. L'Italien a pu transmettre au second poteau avec une jolie louche pour Mbappé... mais le Français qui manque sa reprise du gauche ! Mbappé était de toute façon signalé en position de hors-jeu.

21:04 - Angers a décidé de jouer C'est souvent la question que l'on se pose. L'équipe qui affronte le PSG au Parc va-t-elle vouloir jouer ou se recroqueviller en défense ? Les Angevins ont décidé de choisir la première option en se projetant dès le coup d'envoi de ce Angers - PSG.

21:00 - ⏱️ Bastein Dechepy lance le match entre le Paris Saint-Germain et l'Angers SCO ! Le coup d’envoi de ce match entre le Paris Saint-Germain et l'Angers SCO vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, au Parc des Princes.

20:51 - Hakimi souffle, Dagba en profite pour revenir Colin Dagba fait son retour avec le PSG après avoir été écarté du groupe parisien après une longue absence qui a débuté en mai dernier. Hakimi, lui, revient de sélection avec le Maroc. Après avoir joué 986 minutes avec Paris depuis le début de la saison toutes compétitions confondues, l'ancien joueur de l'Inter va donc pouvoir souffler ce soir.

20:45 - Pochettino sur l'absence qui dure de Sergio Ramos En conférence de presse d'avant match, Mauricio Pochettino a été interrogé sur le retour de Sergio Ramos qui se fait attendre. "Je n’ai aucun doute qu'il retrouvera son meilleur niveau, a-t-il assuré. C’est sur qu’un sportif aime jouer et il souffre de cette situation. Il est fort et a le soutien du club et du staff médical pour l’aider à passer ce moment. On espère le voir bientôt".

20:39 - Et si Angers devenait.. dauphin du PSG ? Ce début de saison est un peu fou. Hormis le PSG large leader comme pressenti, ses poursuivants ont des noms surprenant. Pas de Lyon, Monaco, Marseille sur le podium mais Lens puis Nice... à égalité avec Angers ! Les Angevins sont au coude à coude avec les Azuréens avec 16 points et peuvent, en cas de victoire ce soir à Paris, revenir provisoirement à la deuxième place de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain et ses 24 points.

20:31 - Quel historique entre le PSG et Angers au Parc ? Le Parc des Princes est une forteresse imprenable pour le SCO. Pire la saison passée, Angers avait affronté Paris 2 fois dans son antre. La première fois, c'était le 2 octobre 2020. Et le PSG l'avait emporté 6-1. Et puis, quelques mois plus tard, le 21 avril 2021, Paris avait redonné une leçon en s'imposant 5-0. Depuis 2016 et son retour en Ligue 1, les Angevins n'ont jamais gagné porte d'Auteuil, toute compétition confondu. Pire, ils ont à chaque fois perdu en encaissant 27 buts en 7 matchs soit près de 4 buts encaissés en moyenne !

20:25 - Où voir le match ? Pour cette affiche du vendredi soir, c'est - vous en avez désormais l'habitude - Amazon Prime Video, via sa chaîne le Pass Ligue 1 qui retransmet le match. Il vous faudra donc vous abonner à la chaîne pour suivre ce PSG-Angers. Pour ce qui est du streaming légal, il est possible de voir le match sur le site de Prime Video. Il vous faut souscrire à l'abonnement Amazon Prime (4,99 euros par mois) puis au Pass Ligue 1 (12,99 euros par mois).

20:18 - La liste XXL des absences côté parisien Le Paris Saint-Germain va donc affronter Angers avec une liste colossale d'absents. Après avoir joués récemment, les joueurs internationaux sud-américains ne sont évidemment pas là. Neymar, Messi, Di Maria, Paredes, Marquinhos, Navas auxquels il faut ajouter Sergio Ramos toujours embêté avec son genou, vont donc manquer le PSG-Angers de ce soir. Bref, ça fait du beau monde. On notera tout de même le retour de Juan Bernat côté parisien !

20:11 - La composition angevine Et voici la composition de départ du SCO d'Angers pour affronter une équipe bis du PSG : Bernardoni - Manceau, Traoré, Thomas - Cabot, Mendy, Mangani, Capelle - Fulgini - Boufal, Cho

20:06 - Un PSG remanié : la composition officielle ! Plus par obligation que par choix, Pochettino change totalement son onze de départ en raison de l'absence de nombreux de ses titulaires sud-américains. On retrouve donc un 11 remanié pour affronter Angers : La composition : Donnarumma - Dagba, Kehrer, Kimpembe, Diallo - Herrera, Danilo, Verratti - Rafinha, Icardi, Mbappé