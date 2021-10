"Lyon - Monaco : jolie performance pour l'Olympique Lyonnais (2-0), le résumé du match"

L'Olympique Lyonnais s’impose donc (2-0) et ce succès est amplement mérité au regard des chiffres. Avec 63% de possession de balle, contre 37% pour l'AS Monaco, et 9 tirs cadrés (3 pour l'AS Monaco), l'Olympique Lyonnais a en effet fait preuve de sa supériorité dans de nombreux secteurs de jeu pendant le match.

Opportunité intéressante pour l'Olympique Lyonnais mais ce n'est pas cadré et cette frappe ne parvient pas à tromper la vigilance du gardien adverse.

Jason Denayer inscrit un nouveau but pour l'Olympique Lyonnais, qui fait le break à la 90e minute dans cette 2e mi-temps, au Groupama Stadium. Les Lyonnais sont en train de prendre les rênes du match !

Un joueur de l'AS Monaco est pris au piège du hors-jeu et permet à l'équipe adverse de repartir de l’avant. Nous jouons la 87e minute de jeu dans ce match.

L'Olympique Lyonnais gagne un coup franc dans cette 2e mi-temps, qui va être tiré dans quelques instants. Alors qu'ils mènent, les Lyonnais semblent pourtant commettre plus de fautes à ce stade, ayant concédé 8 coup francs contre 7 coup francs à leur bénéfice tandis que nous atteignons la 84e minute de jeu au Groupama Stadium.

Amaury Delerue signale un coup franc au bénéfice de l'AS Monaco. Le bilan des ces coups francs : 6 pour l'Olympique Lyonnais et 8 pour l'AS Monaco. Le score est toujours de 1 - 0. Nous disputons la 80e minute de jeu.

L'arbitre siffle un coup franc en faveur de l'AS Monaco. Les stats concernant ces coups francs : 6 pour l'Olympique Lyonnais et 7 pour l'AS Monaco. Le score est toujours de 1 - 0. Nous arrivons à la 77e minute de jeu.

L'Olympique Lyonnais bénéficie d'un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre de développer une nouvelle offensive et de faire le break dans cette 2e mi-temps. Une occasion particulièrement intéressante alors que nous en somme à la 76e minute de ce match.

22:31 - ⚽ Penalty transformé par Karl Toko Ekambi (1-0) !

Et c'est le but ! L'Olympique Lyonnais glane un but sur ce penalty de Karl Toko Ekambi. Nous voilà à 1-0 au Groupama Stadium !