"Strasbourg - Saint-Etienne : grosse performance pour le RC Strasbourg, le résumé"

16:51 - ⌛ Les Stéphanois surclassés à Strasbourg (5-1)

L’avantage final au score (5-1) du RC Strasbourg est plutôt logique au regard des stats proposées après ce duel. Les Strasbourgeois ont en effet un petit avantage au niveau de la possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de frappes (6 tirs contre 2 pour AS Saint-Etienne).