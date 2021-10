"Marseille - Lorient : l'OM se rassure et fait couler les Merlus, le resumé du match"

Côté marseillais, c'est Saliba qui s'est exprimé au micro d'Amazon Prime au sujet de la victoire face à Lorient : "Aujourd'hui on le savait, on devait gagner pour Bernard. On a pris un but très vite, ça nous a fait mal. Mais on a bien réagi après l'ouverture du score. Ça nous met en confiance au bon moment parce qu'on a un calendrier difficile. Oui, c'est vrai que c'est une bonne manière de préparer le Classico."

22:52 - "On n'a pas existé"

Au terme de la rencontre entre Marseille et Lorient, le milieu de terrain lorientais, T. Monconduit s'est exprimé au micro de nos confrères d'Amazon Prime. Le Merlu a estimé que la défaite ce soir était méritée: "Cette défaite est logique, on n'a pas existé. On n'a pas fait un bon match. collectivement. Ils ont trop de qualité pour pas nous faire mal quand on joue comme ça. Après il on fait quand même un bon début de saison et on ira chercher une victoire la semaine prochaine."