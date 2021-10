"Marseille - Lorient : pronostic, chaîne TV, composition… Tout savoir du match de foot"

MARSEILLE - LORIENT. L'OM reçoit le FCL, ce dimanche 17 octobre 2021, au stade Vélodrome, en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ? Découvrez également la compo probable de chaque équipe.

L'Olympique de Marseille va-t-il repartir de l'avant ? Après un début de saison convaincant, les hommes de Jorge Sampaoli ont en effet marqué le pas ces dernières, avec un nul et deux défaites lors des trois derniers matchs de Ligue 1. "Il nous a manqué de la finition lors des dernières rencontres, mais je suis le même entraîneur, je n'ai pas changé ma façon de travailler, a expliqué cette semaine l'entraîneur de l'OM, avant de prévenir : "On a un groupe très jeune, nous sommes dans un processus qui peut se casser sans résultats. Il faut changer la dynamique rapidement. Les Olympiens partent néanmoins favoris de ce duel, avec une cote de victoire qui ressort autour de 1,50 euro (pour 1 euro de mise), tandis que le résultat nul est coté à plus de 4 euros et celle d'un succès des Merlus à plus de 6 euros.

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match de la 5e journée de Ligue 1 entre l'OM et le FC Lorient : il sera donné à 20h45, ce dimanche 17 octobre 2021, depuis le Stade Vélodrome de Marseille, par Antony Gautier, l'arbitre de la rencontre.

Jorge Sampaoli, l'entraîneur de l'OM, devrait rester fidèle à son organisation en 3-4-3 ce soir, même si Ünder, suspendu, et Gerson, retenu en sélection, manqueront à l'appel. La compo probable de Marseille : Lopez - Balerdi, Saliba, Peres - Lirola, Kamara, Rongier, Guendouzi - De la Fuente, Milik, Payet. Du côté breton, Christophe Pélissier pourrait organiser sa composition départ en 4-2-3-1. La compo probable de Lorient : Nardi - Silva, Mendes, Laporte, Jenz, Le Goff - Monconduit, Abergel, Le Fée - Moffi, Laurienté.

Aucune chaîne en clair ne proposera ce soir la diffusion de ce Marseille - Lorient puisque le match est programmé sur Amazon Prime Video, via sa chaîne le Pass Ligue 1 disponible sur abonnement payant, via la box de votre téléviseur.

Une retransmission en streaming de ce match de Ligue 1 entre l'OM et le FC Lorient sera donc accessible, sur le site de Prime Video (accès payant). Il vous fat souscrire à l'abonnement Amazon Prime (4,99 euros par mois) puis au Pass Ligue 1 (12,99 euros par mois).

Nous vous proposerons par ailleurs de vivre le match en direct commenté dimanche, sur cette page, avec le descriptif des temps forts et l'évolution du score en live, puis un résumé complet de ce match de la 10e journée de Ligue 1 entre l'OM et Lorient.