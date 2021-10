"PSG - Leipzig : Neymar absent ! Pronostic, compo, diffusion TV… Tout savoir du match"

PSG - LEIPZIG. Le Paris-SG défie les Allemands du RB Leipzig, ce mardi 19 octobre 2021, dans le groupe A de la Ligue des champions de football. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ? Découvrez également la compo probable parisienne, sans Neymar, touché aux adducteurs.

Le PSG a l'occasion de conforter sa place de leader de la poule A, ce mardi, face à une formation du RB Leipzig qui a, elle, manqué son début de Ligue des champions (deux défaites en deux matchs) et qui pourrait pratiquement voir s'envoler ses espoirs de qualification pour le huitièmes de finale en cas de nouveau revers. Le duel s'annonce âpre entre deux équipes qui ont pris l'habitude de s'affronter ces dernières saison en C1. Le Paris Saint-Germain avait ainsi éliminé cet adversaire en demi-finale lors de la saison 2019-2020 (3-0), avant le retrouver la saison passée, déjà en phases de groupes (défaite 2-1 en Allemagne, victoire parisienne sur le score de 1-0 au Parc). Marquinhos et ses coéquipiers gardent à l'esprit le souvenir de deux matchs accrochés mais partent toutefois favoris de ce nouveau face-à-face : leur cote de victoire ressort ainsi à moins de 1,50 euro (pour 1 euro de mise), tandis que le résultat nul est coté à près de 5 euros et le succès allemand à pus de 6,50 euros.

Toutes les infos pour regarder la Ligue des champions sur CANAL +

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match de la 3e journée du groupe A de la Ligue des champions entre le Paris-SG et le RB Leipzig : il sera donné à 21h, ce mardi 19 octobre 2021, depuis le Parc des Princes, par Marco Guida, l'arbitre italien de la rencontre.

Aucune diffusion en clair n'est prévue pour PSG - Leipzig : Canal+ et la chaîne RMC Sport 1 sera en effet les seules à proposer le match en direct à la TV. Les duos Paul Tchoukriel - Habib Beye et Stéphane Guy - Emmanuel Petit seront aux commentaires.

Aucun accès gratuit ne sera proposé non plus en ce qui concerne la retransmission en streaming. Pour voir ce PSG - Leipzig sur Internet, rendez-vous sur la plateforme dédiée de RMC Sport ou sur celle de Canal+, toutes deux réservées aux abonnés,

Mauricio Pochettino peut compter sur les retours de plusieurs internationaux sud-américains, notamment Marquinhos et Lionel Messi. En revanche, Sergio Ramos, en phase de reprise, Angel Di Maria, suspendu, ainsi que Leandro Paredes et Neymar, blessés, ne figureront pas dans le groupe. L'attaquant brésilien est touché aux adducteurs. La composition de départ devrait être articulée en 4-3-3. La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Herrera ou Wijnaldum, Verratti, Gueye - Messi, Mbappé, Draxler.

Notez par ailleurs que nous vous proposerons de vivre le match en direct commenté sur cette page, avec le descriptif des temps forts et l'évolution du score en live, puis un résumé complet de cette rencontre de Ligue des champions entre le PSG et Leipzig.