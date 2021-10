"PSG - Leipzig : Paris et Messi gagnent sans convaincre, le résumé du match"

PSG - LEIPZIG. Paris n'a pas convaincu mais s'est imposé dans la douleur face à Leipzig sur le score de 3 buts à 2. Messi y est allé de son doublé contre 1 but pour Mbappé. Ce résultat permet aux Parisiens de repasser devant Manchester City au classement de leur groupe de Ligue des champions. Retrouvez le résumé du match.

PSG - Leipzig en direct

19/10/21 - 23:45 - Le résumé du match Les partisans de Mauricio Pochettino devraient être de moins en moins nombreux au fil des jours qui passent et des matchs qui s'enchainent. Il a demandé du temps pour façonner son PSG mais le sablier s'égrène et le temps est compté pour l'Argentin. Pourtant, ce mardi soir, dans la compétition ultime de tous les rêves des hautes sphères parisiennes, Paris s'est imposé 3 buts à 2 face à Leipzig. Mais encore une fois, la victoire n'aura convaincu personne. Et, on l'espère pour les Parisiens, surtout pas Pochettino. Sans Neymar, Di Maria, Icardi ou encore Paredes ni toujours Ramos, le PSG affrontait "seulement" les 8e de Bundesliga et le dernier du groupe de Ligue des champions avec 2 défaites en autant de match. Mais les choses n'ont pas été simples. Car, malgré l'ouverture du score en trompe-l'oeil d'un Mbappé encore très grand ce soir, Paris a une nouvelle fois été dépassé dans les efforts physiques et la maitrise collective. Ce fut le cas contre Bruges, contre Manchester City et voilà maintenant contre Leipzig. Les Allemands ont dépassé les Parisiens dans bien des compartiments du jeu ce mardi soir. Et quand Paris déjoue de la sorte par manque de repère, elle se fait punir une première fois sur un centre parfait d'Angelino et une seconde après la pause sur un centre parfait... d'Angelino. Hakimi reverra sûrement ses distances de marquage dans les prochains jours à la vidéo mais, heureusement pour lui et ses coéquipiers, Messi et surtout Mbappé étaient là aujourd'hui pour sauver tout le monde. Car, menés 2-1, les Parisiens auront eu au moins la force de réagir. D'une perte de balle bien fructifiée sur un service de Mbappé, puis sur pénalty, obtenu par - encore - Mbappé, Messi a redonné l'avantage à Paris. Le Français, lui, a presque tout réussi ce soir, même l'exploit de rater un pénalty dans les dernières secondes qui aurait permis au PSG de l'emporter 4-2. Même sur courant alternatif au cours de la rencontre, tout vient de lui. Mbappé est la colonne vertébrale de l'équipe à lui tout seul. La tâche de Pochettino sera donc de faire en sorte que cela ne dure pas trop longtemps...

19/10/21 - 23:20 - Mukiele : "On ne mérite pas de perdre" Au micro d'RMC Sport, Nordi Mukiele se dit vraiment déçu du résultat au vu de la prestation de Leipzig. "On a fait un bon match, je suis fier de l'équipe, du match que l'on a fait. On ne mérite pas de perdre. Il nous a manqué le dernier geste. C'est ça le très haut niveau. On prend énormément de buts en C1 mais mis à part ça, il y a des points positifs à retenir. On a manqué un peu de justesse technique mais il faut rester positif et partir la tête haute"

19/10/21 - 23:10 - Mbappé : "On n'a pas fait un mauvais match non plus" Au micro de Canal+, Kylian Mbappé veut nuancer le match moyen du PSG ce soir. "C’était un match difficile mais on gagne et on prend la tête. On n'a pas fait un mauvais match non plus, il y a eu des bonnes choses. A-t-on été chanceux ? Non ! La chance, on l'a provoque. La chance n’existe pas dans ce genre de match. On a eu des séquences de jeu où on a été dangereux. Sur la gestion des temps faibles, on a peut-être été trop faibles"

19/10/21 - 23:03 - Paris reprend la tête Au classement, cette victoire permet au PSG de reprendre la tête du classement devant Manchester City. Leipzig reste bon dernier, derrière Bruges, troisième à 3 points seulement de Paris.

19/10/21 - 22:57 - ⌛ C'est terminé à Paris (3-2) ! Le RB Leipzig ne s’est pas caché ce match, avec 4 tirs cadrés contre 3 pour Paris Saint-Germain, mais cet esprit d’entreprise s’est révélé insuffisant. Le Paris Saint-Germain a mieux géré le match avec un taux de possession de balle supérieur et surtout une bien meilleure efficacité face aux cages, qui lui permet d’en terminer avec l’avantage au tableau d’affichage (3-2).

19/10/21 - 22:56 - Quel raté de Mbappé ! Mbappé envoie le ballon dans les tribunes du Parc des Princes !! Quelle occasion pour Paris de plier définitivement le match alors qu'il reste une poignée de secondes.

19/10/21 - 22:55 - Le penalty est raté (3-2)! Kylian Mbappe rate ce penalty accordéMarco Guida ! Pour Paris Saint-Germain_ article Paris Saint-Germain!.

19/10/21 - 22:54 - Penalty pour le Paris Saint-Germain ! L'arbitre signale un penalty en faveur du Paris Saint-Germain. Le score pourrait bientôt évoluer du côté du Parc des Princes.

19/10/21 - 22:54 - Le penalty va être sifflé ! Après avoir consulté la vidéo pour des soupçons de faute dans la surface, Marco Guida fait part de sa décision définitive : penalty en faveur du Paris Saint-Germain !

19/10/21 - 22:53 - Marco Guida fait appel à la VAR Se dirige-t-on vers un penalty ? Marco Guida a un doute sur la dernière action du Paris Saint-Germain et va vérifier auprès des assistants vidéo.

19/10/21 - 22:50 - Kehrer prend la place de Draxler Après une très bonne première période, Draxler s'est quelque peu éteint. Thilo Kherer le remplace. Hakimi va jouer devant l'Allemand.

19/10/21 - 22:43 - Triple changement pour Leipzig Jesse Marsch joue son va-tout ! Poulsen, Henrichs et Forsberg entrent en jeu pour le Red Bull Leipzig alors qu'il reste moins de 10 minutes dans le temps réglementaire.

19/10/21 - 22:35 - La panenka sublime de Messi Sur une faute de Simakan sur Mbappé dans la surface de Paris, Messi permet à Paris de reprendre les devants grâce à une panenka ! C'est vraiment très mal payé pour Leipzig ! 3-2 pour le PSG.

19/10/21 - 22:35 - ⚽ Penalty transformé par Lionel Messi (3-2) ! Et c'est Lionel Messi qui se charge de mettre ce penalty au fond pour le Paris Saint-Germain ! Le ballon finit dans les filets adverses et le score passe à 3 à 2 au Parc des Princes.

19/10/21 - 22:34 - Penalty pour le Paris Saint-Germain ! Le Paris Saint-Germain obtient un penalty à la suite d'une faute commise par Mohamed Simakan, à la 74e minute de jeu dans cette partie au Parc des Princes. Le score pourrait bientôt évoluer du côté du Parc des Princes.

19/10/21 - 22:30 - Messi, contre le cours du jeu Sur une perte de balle d'Adams, pressé par les Parisiens, la balle en retrait trouve... Mbappé ! Le Français file au but, trouve Messi dans l'axe. L'Argentin reprend en une touche et trouve le poteau... le ballon file sur la ligne et finit par rentrer après que Messi est donné le coup de grâce ! Ça fait donc 2-2 dans ce match bien indécis !

19/10/21 - 22:28 - ⚽ But : le Paris Saint-Germain recolle au score (2-2) ! Lionel Messi marque et égalise à la 67e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Le match est relancé pour les Parisiens.

19/10/21 - 22:22 - Wijnaldum et Danilo entrent en jeu Double changement pour le PSG. Mauricio Pochettino choisit de faire rentrer Wijnaldum et Danilo à la place de Gueye et Ander Herrera.

19/10/21 - 22:17 - ⚽ Nouveau but signé Nordi Mukiele au Parc des Princes (1-2) ! Nordi Mukiele trouve l'ouverture et redonne l'avantage à son équipe à la 57e minute de jeu ! Le match repart sur de nouvelles bases au Parc des Princes : 1 à 2 dans cette 2e mi-temps.

19/10/21 - 22:17 - Le centre millimétré de Angelino qui fait mouche Sur un centre sublime d'Angelino de la gauche vers la droite, Mukiele a repris le ballon seul face à Navas qui ne pouvait absolument rien faire... les difficultés s'accumulent pour le PSG.

19/10/21 - 22:14 - Paris n'y arrive pas Que faire ? C'est bien ce que doivent se poser comme question les Parisiens sur le pelouse. Pochettino a envoyé Danilo et Wijnaldum à l'échauffement pour peut-être les faire entrer en jeu. Car pour le moment, Paris est coincé face au quadrillage allemand.

19/10/21 - 22:08 - Jaune pour Gana Gueye Ça repart comme ça avait terminé : Leipzig exerce un gros pressing sur les Parisiens avec toujours un ou deux joueurs sur le porteur de balle. Sur une action allemande, Gueye commet une faute à 20 mètres des buts de Navas et prend un jaune. Le coup-franc de Nkunku ne donne rien.

19/10/21 - 22:06 - Début de la 2e mi-temps C’est reparti entre le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig, à Paris, où Marco Guida siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-1.

19/10/21 - 21:55 - Un PSG malmené à la pause Après 10 bonnes minutes, Paris a sombré face à de généreux joueurs de Leipzig. Les Allemands ont de meilleures intentions dans le jeu et leur comportement est plus louable que celui des joueurs de la capitale, parfois un peu feignants dans la concentration. Résultat : après avoir ouvert le score, Leipzig a égalisé après plusieurs alertes et aurait même pu aggraver la marque pour rejoindre les vestiaires avec un score à leur avantage.