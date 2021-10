"PSG - Leipzig : Paris refroidi après un but de Mbappé, le match en direct"

PSG - LEIPZIG. Après un but rapide de Mbappé, les Allemands ont égalisé à la demi-heure de jeu.. Score et buts en live, résultat, résumé... Vivez le match en direct entre le Paris-SG et le RB Leipzig, ce soir, en phase de poules de la Ligue des champions de foot.

PSG - Leipzig en direct

22:08 - Jaune pour Gana Gueye Ça repart comme ça avait terminé : Leipzig exerce un gros pressing sur les Parisiens avec toujours un ou deux joueurs sur le porteur de balle. Sur une action allemande, Gueye commet une faute à 20 mètres des buts de Navas et prend un jaune. Le coup-franc de Nkunku ne donne rien.

22:06 - Début de la 2e mi-temps C’est reparti entre le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig, à Paris, où Marco Guida siffle le coup d’envoi. Le rappel du score : 1-1.

21:55 - Un PSG malmené à la pause Après 10 bonnes minutes, Paris a sombré face à de généreux joueurs de Leipzig. Les Allemands ont de meilleures intentions dans le jeu et leur comportement est plus louable que celui des joueurs de la capitale, parfois un peu feignants dans la concentration. Résultat : après avoir ouvert le score, Leipzig a égalisé après plusieurs alertes et aurait même pu aggraver la marque pour rejoindre les vestiaires avec un score à leur avantage.

21:48 - La mi-temps est en cours au Parc des Princes Le RB Leipzig mène bien son affaire : à l’issue de ce premier round, la possession de balle est nettement en faveur du Paris Saint-Germain (74% contre 26% pour le RB Leipzig), qui s’est toutefois créé moins d’opportunités avec 1 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés pour le RB Leipzig, et qui n’a pas réussi à faire la différence à la marque (1-1).

21:42 - La frappe trop croisée de Nkunku ! L'attentisme de Marquinhos sur cette touche qui met du temps pour contrôler le ballon. Ça profite à Leipzig qui part en contre ! Et Nkunku, face à Kimpembe, se joue de son ancien coéquipier pour frapper fort au second poteau ! Une frappe sèche qui passe à un mètre du but de Navas. Les frissons dans le Parc des Princes qui souffle...

21:39 - Messi joue très bas Lionel Messi touche beaucoup de ballons dans le coeur du jeu. L'Argentin se mue en créateur du jeu parisien et s'oblige donc à reculer. Preuve, s'il en est, que Paris peine depuis de longues minutes à créer du jeu face à des joueurs de Leipzig extrêmement agités.

21:37 - Le PSG cale un peu Le moment de moins bien du PSG tarde à prendre fin... Même si les coéquipiers de Messi ont le ballon, il ne crée par de danger.

21:30 - Égalisation méritée pour Leipzig ! C'est tellement mérité ! Le PSG ne proposait plus rien ! Et Leipzig faisait le siège du but de Navas. Et sur ce contre des Allemands, Angelino est servi à gauche dans la profondeur par Nkunku. Délaissé du marquage par Hakimi, l'Espagnol a tout son temps pour centre au second poteau pour André Silva qui n'a plus qu'à terminer le travail. Ça fait 1-1 et c'est logique !

21:30 - ⚽ Egalisation du RB Leipzig (1-1) ! Egalisation à la 28e minute de jeu au Parc des Princes ! Andre Silva remet son équipe dans le match dans cette 1e mi-temps face au Paris Saint-Germain. Le tableau d'affichage passe à 1 partout dans ce choc !

21:25 - L'énorme occasion pour Leipzig ! Oh le coup-franc de Nkunku à 30 mètres des buts décalé sur le côté gauche qui dépose le ballon au second poteau. Mukiele reprend le cuire pour le remettre dans l'axe... heureusement Marquinhos intervient devant tout le monde pour mettre le ballon au-dessus de la barre !

21:20 - Après Nuno Mendes, Mbappé au sol Nuno Mendes a été touché à la cheville sur un choc avec un joueur du RBL. Finalement, le Portugais s'est relevé sans dommage. Idem pour Mbappé qui s'est cogné le genou avec Orban. Ce dernier est, d'ailleurs, sanctionné d'un carton jaune, le premier de la rencontre.

21:18 - Leipzig se montre dangereux Ce Leipzig - PSG est presque légèrement dominé par les Allemands. Navas a déjà repoussé 2 gros dangers et les 8es de Bundesliga s'approchent assez facilement de la surface de réparation du Costaricien.

21:12 - Quel contre sur ce but ! Oh qu'il avait intérêt à marquer, Kylian Mbappé ! Sur ce contre vitesse grand V, Mbappé se fait servir en une touche par Draxler... Le Français a foncé vers le but de Gulacsi pour ensuite frapper alors que Draxler avait fait l'effort pour se démarquer dans l'axe après un long sprint du milieu de terrain. Mais, donc, Mbappé à tromper le gardien du RBL. Ça fait 1-0 pour Paris !

21:11 - ⚽ But à Paris de Kylian Mbappe (1-0) ! Kylian Mbappe lance les hostilités pour le Paris Saint-Germain à la 9e minute de jeu dans cette 1e mi-temps. Ce PSG - Leipzig est désormais lancé : nous en sommes à 1 à 0 au Parc des Princes !

21:09 - L'occasion pour Draxler, la nouvelle parade de Navas ! Ça démarre fort ! Sur un centre un peu forcé de Messi vers Draxler, l'Allemand a bondi pour reprendre le ballon du pied ! C'est magnifique mais ça passe juste au-dessus ! Derrière, Leipzig se procure une très belle occasion avec un tête dans la surface qui oblige Keylor Navas à se coucher pour repousser le ballon du cadre !

21:05 - Première parade de Navas Les Allemands ont failli ouvrir le score ! Sur un flottement parisien, Leipzig est parti en contre dans le camp du PSG mais Nkunku a mal joué le coup avec une passe un peu tardive sur Andre Silva qui frappe mais c'est repoussé par Navas !

21:02 - La première accélération de Mbappé Dos au but dans le rond central, Mbappe contrôle, se retourne et place une accélération qui vient déposer 2 joueurs de Leipzig. Le Français centre au point des pénalty... mais il est allé trop vite pour tout le monde puisqu'il n'y avait personne ! Même pas 2 minutes de jeu et déjà le feu dans les jambes de Mbappé !

21:01 - ⏱️ Marco Guida donne le coup d'envoi de PSG - Leipzig au Parc des Princes ! La rencontre est lancée à Paris, où l’arbitre donne le coup d’envoi de PSG - Leipzig.

20:56 - Les joueurs sur la pelouse ! Le Parc des Princes résonne, les projecteurs sont braqués sur les 22 acteurs qui entrent sur le billard parisien ! L'hymne de la Ligue des champions va retentir et ça sera parti pour ce PSG-Leipzig !

20:52 - Paris veut repasser devant City En affrontant Leipzig, le PSG va vouloir de nouveau repasser devant Manchester City au classement. Les Cityzens se sont imposés un peu plus tôt dans la soirée 4-0 face à Bruges. Avec 2 points de retard, Paris peut donc, en cas de victoire face aux Allemands, repasser devant les Anglais de Pep Guardiola.

20:45 - Neymar, une absence qui pose question Neymar n'est pas dans la forme de sa vie. Son début de saison l'en atteste malgré sa dernière bonne prestation avec le Brésil. Le "Ney" peine à débuter sa saison avec le PSG et le voilà déjà blessé. Il manquera donc le match face au RB Leipzig et pourrait manquer le Classique face à l'OM. Depuis son arrivée en 2017, Neymar Jr aura donc manqué 11 matchs de C1 avec Paris sur 42 possible soit plus d'un quart.

20:37 - Ronaldinho présent au Parc des Princes Il est l'invité d'honneur du PSG ce soir. Ronaldinho qui a joué sous le maillot rouge et bleu est présent sur la pelouse du Parc des Princes avant ce PSG-Leipzig comme on peut le voir sur ses images tournées par RMC Sport. ???? Ronaldinho est bien présent au Parc ce soir. Le Brésilien sera dans l'After dès 20h sur RMC ! #RMCChampions #rmclive pic.twitter.com/nlqhNviexa — RMC Sport (@RMCsport) October 19, 2021

20:29 - Paris aime le Parc Le Paris Saint-Germain n'a pas été aussi conquérant au Parc des Princes l'année dernière que les autres années. Cela s'est vu en championnat comme en Europe. Mais, au vu des années précédentes, la forteresse est souvent bien gardée. Lors des ces 28 derniers matchs dans son stade, le PSG s'est imposé 22 fois et n'a connu la défaite qu'à une seule reprise contre Manchester au mois d'octobre 2020.

20:23 - Les tracas défensifs du RB Leipzig en LDC Et si on voyait beaucoup du buts ce soir au Parc des Princes dans ce PSG - Leipzig ? Car si l'on connait les qualités offensives du PSG malgré les absences de Neymar (blessures), Icardi (choix) et Di Maria (suspendu), on connaît également les absences défensives des Allemands. En 2 matchs de Ligue des champions, les Allemands ont encaissé 8 buts ! C'est le pire bilan de l'ensemble des clubs cette année après avoir joué 2 matchs. En championnat, par contre, les coéquipiers de Poulsen ont pris le même total de buts... mais en autant de rencontres, soit 1 but par match.