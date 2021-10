"Inter - Tiraspol : une égalisation qui change tout, le match en direct"

Le Sheriff Tiraspol gagne un coup franc dans cette 2e période, qui va être tiré dans quelques instants. Nous atteignons la 51e minute de jeu au Giuseppe Meazza. Nous en sommes à 4 coup francs pour l'Inter Milan et 4 coup francs pour le Sheriff Tiraspol.

Possibilité intéressante pour le Sheriff Tiraspol : la tentative est cadrée mais le goal adverse veille au grain et peut se dégager.

Le Sheriff Tiraspol obtient un coup franc dans cette 2e période, qui va être tiré dans quelques secondes. Nous arrivons à la 46e minute de jeu au Giuseppe Meazza. Nous en sommes à 4 coup francs pour l'Inter Milan et 3 coup francs pour le Sheriff Tiraspol.

Danny Makkelie donne son accord pour un remplacement : Frank Castaneda est rappelé sur le banc de touche et Stjepan Radeljic entre sur le terrain pour le Sheriff Tiraspol.

Tous les voyants sont au vert pour l'Inter Milan : à la mi-temps, la possession de balle est largement en faveur de l'Inter Milan (64% contre 36% pour le Sheriff Tiraspol), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 5 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour le Sheriff Tiraspol et qui mène donc logiquement dans ce match.

Possibilité intéressante pour l'Inter Milan : la frappe est cadrée mais le goal adverse est vigilant et peut se dégager.

L'Inter Milan croit trouver l'ouverture mais ce tir qui prenait pourtant le chemin du cadre ne trompe pas le gardien de but adverse.

Le Sheriff Tiraspol croit trouver l'ouverture mais ce tir qui prenait pourtant le chemin du cadre ne trompe pas le gardien de but adverse.

Un joueur du Sheriff Tiraspol est sanctionné d'un hors-jeu et permet à ses adversaires de se dégager. Nous jouons la 37e minute de jeu dans cette partie.

Le Sheriff Tiraspol bénéficie d' un coup franc dans cette 1e période, qui va être frappé dans quelques secondes. Nous en sommes à la 36e minute de jeu au Giuseppe Meazza. Nous en sommes à 3 coup francs pour l'Inter Milan et 2 coup francs pour le Sheriff Tiraspol.

Après avoir fait appel à la VAR, Danny Makkelie rend sa décision définitive : et il offre un but en faveur de l'Inter Milan ! !

21:34 - Un but en suspens au Giuseppe Meazza

Se dirige-t-on vers un but ou non ? Danny Makkelie a un doute sur la dernière occasion de l'Inter Milan et fait appel à la VAR.