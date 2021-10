"Shakhtar - Real Madrid : le Real Madrid fait le break"

Le Shakhtar Donetsk obtient un coup franc dans cette 2e mi-temps, qui va être tiré dans quelques instants. Nous atteignons la 55e minute de jeu au Complexe National Olympique. Nous en sommes à 3 coup francs pour le Shakhtar Donetsk et 5 coup francs pour le Real Madrid.

Et le Real Madrid double son avance au Complexe National Olympique ! Un deuxième but marqué par Vinicius Junior à la 51e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Le tableau d'affichage passe donc à 0 à 2 dans ce Shakhtar - Real Madrid.

Srdjan Jovanovic signale un coup franc pour le Real Madrid. Les stats concernant ces coups francs : 2 pour le Shakhtar Donetsk et 5 pour le Real Madrid. Le score est toujours de 0 - 1. Nous atteignons la 46e minute de jeu.

Srdjan Jovanovic signale un changement : Manor Solomon fait sa sortie et Marcos António fait son apparition pour le Shakhtar Donetsk.

Le match est bien lancé pour le Real Madrid : après ces 45 premières minutes, la possession de balle est largement à l’avantage du Real Madrid (54% contre 46% pour le Shakhtar Donetsk), qui s’est d'ailleurs créé le plus d'occasions sérieuses avec 5 tirs cadrés contre 0 tirs cadrés pour le Shakhtar Donetsk et qui mène donc logiquement dans cette rencontre.

Le Shakhtar Donetsk gagne un coup franc dans cette 1e mi-temps, qui va être joué dans quelques secondes. Nous arrivons à la 40e minute de jeu au Complexe National Olympique. Nous en sommes à 2 coup francs pour le Shakhtar Donetsk et 4 coup francs pour le Real Madrid.

Opportunité intéressante pour le Real Madrid : la frappe est cadrée mais le gardien adverse veille au grain et peut relancer les siens.

21:39 - ⚽ But de Sergey Krivtsov contre son camp (0-1) !

Le score passe à 0 à 1 au Complexe National Olympique. Et c'est Sergey Krivtsov qui envoie le ballon dans ses propres filets et offre un but au Real Madrid à la 37e minute de jeu dans cette 1e période.