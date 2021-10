"Benfica - Bayern : joli coup pour le Bayern Munich (0-4), ce qu'il faut retenir"

Le match a été bien géré par Bayern Munich : au terme de ce match, la possession de balle s’affiche nettement à son avantage (60% contre 40% pour le Benfica Lisbonne). Les Munichois se sont d'ailleurs créés le plus d'occasions sérieuses, avec 7 tirs cadrés contre 1 tirs cadrés pour Benfica Lisbonne, et remportent donc logiquement cette partie (0-4).

L'arbitre accorde un coup franc pour le Bayern Munich. Le bilan des ces coups francs : 18 pour le Benfica Lisbonne et 12 pour le Bayern Munich. Le score est toujours de 0 - 4. Nous atteignons la 88e minute de jeu.

Ovidiu Hategan signale un changement : Kingsley Coman fait sa sortie et Jamal Musiala entre sur le terrain pour le Bayern Munich.

Ça sent la correction pour le Benfica Lisbonne, au Stade de Luz. Leroy Sane marque un 4e but pour le Bayern Munich à la 85e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Le score passe à 0-4.

Nous voilà à 0-3 dans ce Benfica - Bayern ! Robert Lewandowski trompe de nouveau la défense adverse à la 82e minute de jeu de cette 2e mi-temps et enfonce un peu plus les Lisboètes !

Ovidiu Hategan donne son accord pour un remplacement : Rafa Silva est rappelé sur le banc de touche et Pizzi fait son entrée pour le Benfica Lisbonne.

Le tableau d'affichage passe à 0 à 2 dans ce Benfica - Bayern au Stade de Luz. Et c'est Everton qui envoie la balle dans ses propres buts et offre un but au Bayern Munich à la 80e minute dans cette 2e mi-temps.