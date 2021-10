"Manchester United - Atalanta : le raté pour l'Atalanta Bergame, retour sur les moments clés du match"

Le match a été bien géré par Manchester United FC : à l’issue de cette rencontre, la possession de balle est à son avantage (53% contre 47% pour Atalanta Bergame). Le Manchester United FC s’est également créé le plus d’opportunités sérieuses avec 9 tirs cadrés contre 6 tirs cadrés pour l'Atalanta Bergame et s’impose donc plutôt logiquement (3-2) dans cette rencontre.

L'Atalanta Bergame obtient un coup franc dans cette 2e mi-temps, qui va être frappé dans quelques secondes. Nous disputons la 90e minute de jeu au Old Trafford. Nous en sommes à 12 coup francs pour le Manchester United FC et 14 coup francs pour l'Atalanta Bergame.

Le Manchester United FC bénéficie d'un coup franc précieux, tout proche des filets adverses, qui pourrait lui permettre de prendre deux longueurs d'avance dans cette 2e période. Nous disputons le dernier quart d'heure de la partie au Old Trafford.

Le Manchester United FC gagne un coup franc dans cette 2e période, qui va être frappé dans quelques secondes. Alors qu'ils mènent au tableau d'affichage, les Mancuniens semblent pourtant sur la défensive et commettent plus de fautes à ce stade, ayant concédé 13 coup francs contre 11 coup francs à leur bénéfice tandis que nous disputons la 90e minute de jeu au Old Trafford.