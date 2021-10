"Young Boys - Villarreal : série de buts pour le Villarreal CF (1-4), les moments clés du match"

Les voyants terminent dans le vert pour le Villarreal CF : au terme de ce match, la possession de balle s’affiche largement à son avantage (53% contre 47% pour les Young Boys Berne). Les Espagnols se sont d'ailleurs créés le plus d'occasions sérieuses, avec 6 tirs cadrés contre 4 tirs cadrés pour Young Boys Berne, et remportent donc logiquement cette partie (1-4).

Sergey Karasev siffle un coup franc pour le Villarreal CF. Les stats concernant ces coups francs : 6 pour les Young Boys Berne et 15 pour le Villarreal CF. Le score est toujours de 1 - 4. Nous jouons la 90e minute de jeu.

Encore un but pour le Villarreal CF ! Samuel Chukwueze fait trembler les filets à la 90e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! Ça commence à sentir le roussi pour les Young Boys Berne. Le score est de 1-4 au Stade Wandkorf.

Le Villarreal CF accentue son avance dans ce match contre les Young Boys Berne, grâce à un but signé Alberto Moreno à la 88e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. Nous en sommes à 1 à 3 au Stade Wandkorf !

L'arbitre siffle un coup franc en faveur du Villarreal CF. Le bilan des ces coups francs : 6 pour les Young Boys Berne et 14 pour le Villarreal CF. Le score est toujours de 1 - 2. Nous arrivons à la 79e minute de jeu.

La décision est tombée pour les Young Boys Berne : et c'est bien un but qui est accordé par Sergey Karasev après le visionnage de la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 2e période !

22:37 - Un but en suspens au Stade Wandkorf

Se dirige-t-on vers un but ou non ? Sergey Karasev a un doute sur la dernière action et va vérifier auprès des assistants vidéo.