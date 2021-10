DIRECT. Procès Valbuena - Benzema : l'attaquant des Bleus en prison dans l'affaire de la "sextape" ?

AFFAIRE SEXTAPE. Après plusieurs années d'enquête et de rebondissements, l'affaire de la "sextape" a droit à son procès à Paris ce 20 octobre. Mathieu Valbuena est présent au tribunal alors que Karim Benzema est représenté par ses avocats.

Mustapha Zouaoui et Axel Angot L'essentiel Ce 20 octobre, le procès de l'affaire de la "sextape" impliquant Mathieu Valbuena, la victime et Karim Benzema, l'un des accusés, s'ouvre au tribunal correctionnel de Versailles pour une durée de 3 jours.

Si Mathieu Valbuena est présent à cette première journée d'audience avec ses avocats, Karim Benzema, est représenté par ses avocats. L'attaquant du Real était en Ukraine hier soir pour un match de Ligue des champions avec son club du Real.

À la barre, Mathieu Valbuena a notamment expliqué qu'il avait peur pour sa carrière de sportif et qu'il n'a jamais pensé "payer". "Je n’ai jamais pensé à donner de l’argent pour que cette vidéo ne sorte pas (...) Le foot c’est ma vie. Je savais que si cette vidéo sortait ça allait être compliqué avec l’équipe de France."

L'attaquant des Bleus risque jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende dans cette affaire. Il est accompagné sur le banc des accusés par Mustapha Zouaoui, Younes Houass, Karim Zenati et Axel Angot. Voir le dossier Les clés pour comprendre l'affaire Benzema-Valbuena

12:04 - Younes Houass "hésitant" à la barre Interrogé longuement, Younes Houass est hésitant selon les journalistes sur place. "Vous sortez mes phrases (extraites des écoutes téléphoniques) de leur contexte" lance-t-il. Le président explique également qu'il était déjà impliqué dans une affaire de sextape impliquant Djibril Cissé ce que l'accusé dément. "Non j'étais pas dans ce dossier-là". 11:50 - "Enormément de joueurs de l'équipe de France ont vu la vidéo" selon Mustapha Zouaoui Interrogé par BFM TV, Mustapha Zouaoui explique qu'"énormément de joueurs de l'équipe de France ont vu la vidéo". "J'ai vu la vidéo, on en a rigolé. Je l'ai un peu transmise à tout le monde, il n'y a pas que Karim Benzema, raconte l'un des maître-chanteurs présumés. Djibril Cissé était dedans. Enormément de joueurs de l'équipe de France ont vu la vidéo. Il n'y a pas eu de chantage, on n'a pas demandé d'argent." "Sextape": Selon l'un des maître-chanteurs présumés de Mathieu Valbuena, "énormément de joueurs de l'équipe de France ont vu la vidéo, mais il n'y a pas eu de chantage" pic.twitter.com/TqQD3pu1MN — BFMTV (@BFMTV) October 20, 2021 11:30 - "Vous êtes mère Theresa" demande le juge à Younes Houass Younes Houass premier prévenu à la barre explique longuement qu'il est intervenu pour rendre service, pour aider, pas avec l'idée de chantage. "Je parlais avec un homme de confiance. Pas question d'argent (...) Pourquoi vous intervenez alors que vous ne connaissez même pas Monsieur Valbuena? C’est pour rendre service? Vous ne voyez pas que vous êtes dans une affaire plus que trouble Monsieur? Arrêtez de nous faire croire que vous êtes mère Theresa" lance le président. 11:13 - Les explications de Valbuena à la barre (3/3) "L'idée de payer ? Je ne l'ai jamais envisagée. Dès le premier appel anonyme, j'ai contacté le responsable de la sécurité de Clairefontaine puis je suis tout de suite allé porter plainte. Quand Djibril m'a appelé, c'était juste pour me prévenir que quelque chose se passait par rapport à cette vidéo. Il n'y a jamais eu idée de parler d'argent." 11:10 - Les explications de Valbuena à la barre (2/3) L'ancien joueur de l'OM explique ses craintes sur sa carrière sportive. "Le foot c’est ma vie. Je savais que si cette vidéo sortait ça allait être compliqué avec l’équipe de France" explique-t-il selon une journaliste de BFM sur place. 11:08 - Les explications de Valbuena à la barre (1/3) Appelé à la barre, Mathieu Valbuena témoigne. Selon BFM TV, il explique qu’il a d’abord été contacté par Djibril Cissé qui l’a alerté sur l’existence d’une vidéo de ses ébats sexuels. "Je me suis senti en danger et mon réflexe a été de porter plainte". 10:58 - Les écoutes téléphoniques au centre de ce premier jour d'audition Le président du jury a évoqué dans l'entame de ce procès les écoutes téléphoniques qui seront diffusées au cours de cette audience. Une dizaine de conversations au total ont été interceptées dont au moins une où l'on entend Karim Benzema. 10:39 - Les avocats de Valbuena déplorent l'absence de Benzema Interrogé dès le début de l'audience sur l'absence de son client, Me Vey explique à la demande du Président les motifs de son absence : "il jouait hier soir à Kiev en Champions' league et a un match important à venir contre le Barça dans le championnat espagnol. Ce sont donc des motifs professionnels qui l'empêche d'être là. M.le Président, nous n'avons pas souhaité vous demander de décaler cette audience". Me Iweins avocat de Mathieu Valbuena se lève et réagit : "Je déplore que M.Benzema préfère ses rendez-vous de sport à sa présentation devant la Justice" explique Mathilde Lemaire, journaliste sur France Info présente à l'audience. 10:26 - Que risque Karim Benzema ? Le candidat au Ballon d'Or 2021 risque gros dans cette affaire de la "sextape". Alors qu'il comparait comme complice présumé, Karim Benzema risque jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. 10:22 - Karim Benzema n'est pas présent Présent sur la pelouse du Shakhtar Donetsk hier soir pour un match de Ligue des champions (Karim Benzema a d'ailleurs été élu homme du match), l'attaquant de l'équipe de France n'est pas présent à l'ouverture du procès et est représenté par ses avocats Mes Sylvain Cormier et Antoine Vey. 10:18 - Ouverture du procès Benzema - Valbuena Ce 20 octobre, le procès dans l'affaire de la sextape impliquant Mathieu Valbuena et Karim Benzema s'ouvre au tribunal correctionnel de Versailles. L'audience ne durera que trois jours comme l'a rappelé le juge d'instruction.

L'affaire commence en juin 2015 lorsque Mathieu Valbuena, présent à Clairefontaine, reçoit des appels téléphoniques de maîtres chanteurs qui assurent détenir une sextape de lui et de sa femme. Très rapidement, les hommes lui réclament 100 000 euros pour ne pas revendre ou détruire le contenu en leur possession. Une plainte est déposée pour "tentative d'extorsion de fonds".

En octobre 2015 , Karim Benzema "s'implique dans l'affaire". Lors d'un déjeuner avec Karim Zenati, l'un de ses amis Karim Benzema apprend l'existence de la sextape et en informe Valbuena puis fait un compte-rendu de leur discussion à Karim Zenati. Dans le même mois, Djibril Cissé, coéquipier de Valbuena est placé en garde à vue dans cette affaire après avoir découvert la vidéo et surtout après lui avoir prodigué "des conseils". Il sortira libre.

, Karim Benzema "s'implique dans l'affaire". Lors d'un déjeuner avec Karim Zenati, l'un de ses amis Karim Benzema apprend l'existence de la sextape et en informe Valbuena puis fait un compte-rendu de leur discussion à Karim Zenati. Dans le même mois, Djibril Cissé, coéquipier de Valbuena est placé en garde à vue dans cette affaire après avoir découvert la vidéo et surtout après lui avoir prodigué "des conseils". Il sortira libre. Le 5 novembre 2015 , premier tournant avec la mise en examen de Karim Benzema pour "complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs".

, premier tournant avec la mise en examen de Karim Benzema pour "complicité de tentative de chantage et participation à une association de malfaiteurs". Le 27 novembre , Mathieu Valbuena témoigne à charge contre Karim Benzema dans Le Monde. "Même à mon pire ennemi je ne ferais pas ça" explique l'international. Karim Benzema lui répond publiquement dans une interview pour TF1 en décembre 2015 et évoque un véritable "acharnement".

, Mathieu Valbuena témoigne à charge contre Karim Benzema dans Le Monde. "Même à mon pire ennemi je ne ferais pas ça" explique l'international. Karim Benzema lui répond publiquement dans une interview pour TF1 en et évoque un véritable "acharnement". Le 10 décembre 2015 , le président de la FFF prend la décision d'écarter Karim Benzema de l'équipe de France. Des Bleus qu'il retrouvera seulement en juin 2021 pour l'Euro de foot.

, le président de la FFF prend la décision d'écarter Karim Benzema de l'équipe de France. Des Bleus qu'il retrouvera seulement en juin 2021 pour l'Euro de foot. Le 16 décembre 2016 , la justice "valide" l'enquête du chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena. Les principaux suspects dont Karim Benzema demandaient à cette époque l'annulation des écoutes litigieuses.

, la justice "valide" l'enquête du chantage à la sextape contre Mathieu Valbuena. Les principaux suspects dont Karim Benzema demandaient à cette époque l'annulation des écoutes litigieuses. Le 11 juillet 2017 , première victoire judiciaire pour le Lyonnais. La chambre criminelle de la Cour de cassation infirme dans un arrêt une décision de la Cour d'appel de Versailles qui avait validé la procédure. Ses avocats remettaient en cause le rôle de "Lukas", le pseudonyme choisi par l'enquêteur, qui aurait participé de façon "trop active à la commission des faits" et ainsi "incité l'infraction".

, première victoire judiciaire pour le Lyonnais. La chambre criminelle de la Cour de cassation infirme dans un arrêt une décision de la Cour d'appel de Versailles qui avait validé la procédure. Ses avocats remettaient en cause le rôle de "Lukas", le pseudonyme choisi par l'enquêteur, qui aurait participé de façon "trop active à la commission des faits" et ainsi "incité l'infraction". Le 26 juillet 2017 , le contrôle judiciaire de Karim Benzema est levé. "On attend désormais la mise hors de cause totale de Karim Benzema dans cette affaire" avait lancé son avocat à l'AFP.

, le contrôle judiciaire de Karim Benzema est levé. "On attend désormais la mise hors de cause totale de Karim Benzema dans cette affaire" avait lancé son avocat à l'AFP. Le 8 novembre 2018 , la cour d'appel de Paris valide finalement l'enquête. Benzema, Houass, Zenati forme un pourvoi devant la Cour de cassation. Le 9 décembre 2019 , l'assemblée plénière confirme l'ouverture du procès. "Une mascarade" selon Benzema.

, la cour d'appel de Paris valide finalement l'enquête. Benzema, Houass, Zenati forme un pourvoi devant la Cour de cassation. Le , l'assemblée plénière confirme l'ouverture du procès. "Une mascarade" selon Benzema. Le 28 février 2020 , la juge d'instruction Anne Duval envoie un avis de fin d'information aux différentes parties, qui ont trois mois (rallongé en raison du Covid-19) pour formuler "une demande ou présenter une requête".

, la juge d'instruction Anne Duval envoie un avis de fin d'information aux différentes parties, qui ont trois mois (rallongé en raison du Covid-19) pour formuler "une demande ou présenter une requête". Le 2 juillet 2020, le parquet de Versailles demande un procès contre le footballeur pour "complicité de tentative de chantage" en raison de son implication présumée.

Au courant de l'existence de la vidéo, Karim Benzema a recommandé à Mathieu Valbuena de voir un ami. Sauf que cet ami recommandé n'est autre que Karim Zenati, un intermédiaire contacté par les deux maîtres chanteurs présumés, pour mettre la pression sur Mathieu Valbuena.

Présenté en tant que complice présumé dans cette affaire, Karim Benzema risque gros. D'après les faits qui lui sont reprochés, le candidat au Ballon d'Or peut être condamné pour "complicité de tentative de chantage". Il risque jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.

Les deux hommes au lancement de cette affaire sont Axel Angot et Mustapha Zouaoui, des individus gravitant dans le milieu. Au sujet d'Axel Angot, Valbuena expliquait à l'époque au Monde : "C'est quelqu'un qui gravite autour des joueurs et qui avait beaucoup de connaissances. Je l'ai connu par Djibril Cissé, quand on évoluait ensemble à Marseille". Il expliquait qu'Angot rendait des services aux joueurs, à la manière d'un "concierge de luxe", en particulier dans le domaine informatique. "Un jour, j'ai eu un nouveau téléphone portable et j'ai voulu changer tous mes contacts, détaille-t-il. Je lui ai demandé qu'il me transvase tout ça de mon ordinateur à mon nouveau téléphone car il est très bon en informatique. Cela s'est passé juste avant que je ne parte au Dynamo Moscou, en juillet 2014. Je l'ai vu chez moi, avec un certain Satta Zouaoui, que j'avais croisé une fois ou deux [...] J'imagine qu'il a en fait dû faire une copie vite fait du contenu de mon téléphone". Mustapha Zouaoui s'est également fait une place à l'époqu dans l'entourage de nombreux joueurs en rendant des services dans la gestion de la vie quotidienne (organisation des déménagements, services informatiques...).

Dans cette affaire, les deux hommes passent d'abord par un autre international, Djibril Cissé, un temps mis en examen avant de bénéficier d'un non-lieu, mais ce dernier refuse de les mettre en contact et prévient son ancien coéquipier à Marseille de l'existence de cette vidéo. Ils transitent ensuite par Younes Houass, qui contacte l'ancien joueur de l'OM sur son téléphone avant d'être mis en relation avec "Luka", un policier sous couverture qui agit comme intermédiaire du plaignant. Mais les échanges n'avancent pas et plusieurs fois, c'est même "Luka" qui relance Houass, ce qui, selon la défense, constitue une provocation à l'infraction. Un argument qui sera finalement invalidé, après de longues péripéties judiciaires, par la Cour de cassation.