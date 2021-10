"Lille - Brest : un nul et puis s'en va, le résumé"

22:50 - ⌛ Pas de vainqueur à Lille (1-1)

Avec un taux de possession de balle aussi favorable (61% -39%), le Lille OSC aurait pu espérer une issue plus heureuse. Pourtant, le match se termine sur ce score de parité (1-1). C’est même le Stade Brestois s’est créé le plus de situations devant le but avec 6 tirs cadrés (contre 2 tirs pour Lille OSC).