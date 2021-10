"Rennes - Strasbourg : victoire pour le Stade Rennais, retour sur les temps forts du match"

Une indiscutable domination au niveau de la possession de balle (64% contre 36%), plus de tirs cadrés (4 tirs cadrés contre 3), et bien sûr l’avantage au tableau d’affichage (1-0) : le Stade Rennais a parfaitement géré cette partie. Le RC Strasbourg va en revanche devoir proposer autre chose lors de ses prochains rendez-vous.

Le RC Strasbourg croit trouver l'ouverture mais cette frappe qui prenait pourtant le chemin du cadre ne trompe pas le gardien de but adverse.

Le Stade Rennais gagne un coup franc tout près de ses buts qui va lui permettre de se relancer et de conserver son avance au score (1-0) dans cette 2e période. Un coup franc salvateur pour les Rennais à une poignée de minutes du coup de sifflet final !

Stephanie Frappart signale un changement : Ibrahima Sissoko quitte l'aire de jeu et Majeed Waris entre sur le terrain pour le RC Strasbourg.

Le RC Strasbourg bénéficie d' un coup franc dans cette 2e période, qui va être joué dans quelques secondes. Nous en sommes à la 87e minute de jeu au Roazhon Park. Nous en sommes à 11 coup francs pour le Stade Rennais et 7 coup francs pour le RC Strasbourg.

Le premier but de ce choc est inscrit par Nayef Aguerd à la 82e minute dans cette 2e mi-temps ! Le match tourne à l'avantage du Stade Rennais au Roazhon Park. Les Strasbourgeois sont désormais contraints de réagir.

Après avoir fait appel à la VAR, Stephanie Frappart rend sa décision définitive : et il offre un but pour le Stade Rennais ! !

16:40 - Arbitrage vidéo en cours

Se dirige-t-on vers un but ou non ? Stephanie Frappart a un doute sur la dernière occasion du Stade Rennais et consulte la vidéo.