"OM - PSG : horaire, chaîne TV, compo… Tout savoir du match de foot"

OM - PSG. L'Olympique de Marseille défie le Paris-SG, ce dimanche 24 octobre 2021, dans le Classique de la Ligue 1 de football. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ? Découvrez également la composition probable de chaque équipe.

Le PSG, leader du championnat, en déplacement sur la pelouse de l'OM, revenu le week-end dernier sur la troisième marche du podium : le premier "Classique" de cette saison 2021-2022 a de l'allure. Le choc fait d'ailleurs figure de test idéal, autant pour Paris, dont la force collective laisse pour le moment dubitatif, que pour l'Olympique de Marseille, qui peine à trouver une réelle régularité depuis le début de la saison. La belle victoire acquise lors de la précédente journée à Lorient (4-1) a néanmoins boosté les Olympiens, qui s'apprêtent à mordre à pleines dents dans cette rencontre. "On vit pour ce genre de matchs, et avec la ferveur du Stade Vélodrome, je sais qu'on peut faire quelque chose de très bien, a d'ailleurs prévenu le milieu de terrain Matteo Guendouzi. Je crois en mon équipe et je suis sûr qu'on va prendre les trois points". Le choc est lancé !

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match de la 11e journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain : il sera donné à 20hh45, ce dimanche 24 octobre 2021, depuis le Stade Vélodrome, par Benoît Bastien, l'arbitre de la rencontre.

Du côté de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli devrait aligner une nouvelle fois une composition de départ articulée en 3-4-3. Cengiz Ünder, touché à la cuisse, est incertain La compo probable de l'OM : Lopes - Saliba, Caleta-Car ou Balerdi, Peres - Rongier, Kamara, Guendouzi, Payet - Lirola, Milik, De la Fuente. Dans le camp parisien, Neymar, même s'il est retenu dans le groupe après sa blessure aux adducteurs, ne devrait pas démarrer le match. Cela pourrait pousser Mauricio Pochettino à miser sur un un schéma en 3-5-2. La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Danilo, Kimpembe, Nuno Mendes - Gueye, Verratti, Wijnaldum - Messi, Mbappé.

Aucune chaîne en clair ne proposera la diffusion de ce match OM - PSG puisque le choc est programmé sur Amazon Prime Video, via sa chaîne le Pass Ligue 1 disponible sur abonnement payant, via la box de votre téléviseur.

Une retransmission en streaming de ce match de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et le Paris-SG est donc accessible, sur le site de Prime Video (accès payant). Il vous fat souscrire à l'abonnement Amazon Prime (4,99 euros par mois) puis au Pass Ligue 1 (12,99 euros par mois).

Nous vous proposerons par ailleurs de vivre le match en direct commenté ce soir, sur cette page, avec le descriptif des temps forts et l'évolution du score en live, puis un résumé complet de ce match de la 11e journée de la Ligue 1 de foot.