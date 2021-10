"OM - PSG : à dix, Paris résiste, le résumé du match"

OM - PSG. Marseille n'a pas pu faire mieux qu'un match nul et vierge 0-0 après avoir joué à 11 contre 10 pendant une demi-heure. Un résultat qui permet aux Marseillais de remonter au pied du podium au classement. Paris est leader. Retrouvez le résumé de ce match.

23:00 - Guendouzi : "On était au-dessus d'eux" Matteo Guendouzi, lui, se dit déçu du résultat. "On a fait un bon match dans l’ensemble. C’est un point de pris mais on méritait de prendre les 3 points, on était au-dessus d’eux. Un point ça ne nous suffit pas mais c’est de bonne augure pour la suite".

22:50 - Marquinhos : "Le match était plus équilibré à un de moins" Au micro d'Amazon Prime, Marquinhos avait plutôt la tête des bons jours. "On est venu pour gagner mais avec un joueur de moins ça a été difficile. On avait des occasions et on a réussi à tenir le ballon mais on a pas réussi à tirer. Le match était plus équilibré à un de moins. C’est le point positif. Tout le monde s’est donné à fond pour défendre aujourd'hui".

22:39 - La frappe dévissée de Pape Gueye La frappe de Pape Gueye complètement ratée ! L'OM pousse et le Vélodrome s'est enflammé après que Payet soit venu récupérer le ballon dans les pieds de Messi ! Mais ça ne suffit pas pour l'OM.

22:38 - 4 minutes de temps additionnel Sur une frappe de Guendouzi captée par Navas, le speaker annonce 4 minutes de temps additionnel dans ce OM-PSG. Marseille pousse !

22:33 - Le coup-franc de Payet dans le mur ! C'était extrêmement chaud ! L'OM avait une occasion en or d'ouvrir le score. Avec un coup-franc de Payet plein axe à 20 mètres des buts, l'OM a mis la pression sur Paris. Mais la frappe du Marseillais a fini sur la tête de Marquinhos ! Paris tient le coup !

22:30 - Neymar remplacé par Wijnaldum Peu en vu dans cette seconde période, Neymar cède sa place. Wijnaldum prend sa place !

22:29 - Phase de mieux pour le PSG Les Parisiens ont remis le pied sur le ballon après l'avoir longuement abandonné ! Les Marseillais subissent étonnamment mais le PSG ne se crée aucune occasion.

22:24 - Quel raté de De la Fuente ! Il était tout seul au second poteau !!! Sur un centre venu de la droite vers la gauche, De le Fuente était démarqué et aurait pu fusiller Keylor Navas ! Mais l'Américain rate son geste !! Quelle occasion pour l'OM !

22:20 - Un supporter entre sur la pelouse en pleine contre-attaque Alors que Messi partait en contre, un "supporter" de l'OM est entré sur la pelouse pour tenter d'approcher l'Argentin. Chose qu'il a réussi, avant de se faire rattraper par une dizaine de stadiers. C'est pas très malin et ça a avorté une occasion pour le PSG.

22:17 - De la Fuente et Gueye entrent pour l'OM Konrad de la Fuente et Pape Gueye entrent à la place de Valentin Rongier et Boubacar Kamara pour l'Olympique de Marseille. Auteur d'un bon, match Rongier a été à deux doigts de prendre un deuxième jaune tout à l'heure.

22:13 - La tête de Rongier juste à côté !! Quelle occasion pour Valentin Rongier !! Sur un centre de Payet, Valentin Rongier avait dézoné et était seul au point de pénalty. Dans sa course, le Français a placé sa tête en la déviant mais ça passe à moins d'un mètre du but de Navas, complètement battu !

22:11 - Paris ne voit plus le ballon C'est très compliqué pour le PSG ! Les Parisiens ne voient plus le ballon et sont complètement dépassés par les joueurs de Sampaoli qui poussent pour ouvrir le score !

22:08 - Rouge logique pour Hakimi, Kherer rentre Sur un contre marseillais, Hakimi est pris par Ünder ! Le Marocain le rattrape mais le pousse à l'entrée de la surface ! L'arbitre siffle d'abord pour le Parisien avant de se raviser. Hakimi pousse effectivement l'attaquant marseillais. Il n'y a pas de pénalty mais c'est donc un rouge logique pour l'ancien de l'Inter. Kherer remplace Di Maria et prend la place sur le terrain d'Hakimi.

22:04 - Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) est expulsé ! Le directeur de jeu, Benoit Bastien, adresse un carton rouge à Achraf Hakimi, le joueur de le Paris Saint-Germain.

22:04 - La VAR confirme la faute ! La décision est tombée pour le Paris Saint-Germain : et c'est un carton rouge que sort Benoit Bastien apès avoir consulté la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 2e mi-temps !

22:04 - Vers une expulsion au Orange Vélodrome ? Le jeu est arrêté à Marseille : l'arbitre hésite à signaler un carton rouge pour le Paris Saint-Germain et fait appel à ses collègues de la vidéo.

22:04 - L'arbitre a pris sa décision ! Après avoir fait appel à la VAR pour un geste litigieux dans la surface, Benoit Bastien fait part de sa décision définitive : pas de penalty en faveur de l'Olympique Marseille.

22:03 - Benoit Bastien va-t-il siffler un penalty pour l'Olympique Marseille ? Le jeu est arrêté à Marseille : l'arbitre hésite à siffler un penalty pour l'Olympique Marseille après un geste litigieux dans la surface et fait appel à ses collègues de la vidéo.

22:00 - Reprise sur un rythme peu élevé Cette seconde période démarre tout doucement ! Peu d'occasions d'un côté comme de l'autre. Nuno Mendes obtient un corner à l'instant... que ne peut tirer Neymar victime de jets de projectiles. Une nouvelle fois.

21:56 - Payet tombe dans surface mais pas de pénalty ! Après une incursion dans la surface de réparation, Dimitri Payet est au contact avec Danilo. Le Marseillais tombe dans la surface mais il n'y a absolument rien !

21:52 - Début de la 2e période Le coup d’envoi de la 2e mi-temps vient d’être donné par l’arbitre de la rencontre, au Orange Vélodrome. Le score est de 0-0.

21:45 - Danilo : "Une bonne première période" Danilo s'est lui aussi confié à la pause, avant de rentrer au vestiaire. "C'était une bonne première mi-temps, a expliqué le milieu du PSG. On a essayé de jouer vite car l’OM laisse peu d’espaces. On va essayer de continuer comme ça en seconde période".

21:41 - Lirola : "On a commencé un peu timidement mais.." À la mi-temps de ce OM-PSG, Paul Lirola a débriefé les 45 premières minutes au micro d'Amazon Prime. "On a commencé timidement mais on est confiants pour la suite et on espère rester sur le même rythme en seconde période".