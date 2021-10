"OM - PSG : suivez le Classique en direct !"

OM - PSG. Score et buts en live, résultat, résumé... la 11e journée de Ligue 1 se conclu ce soir avec le classique du football français entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. En cas de victoire, Paris s'envolerait en tête du classement du championnat, loin devant son adversaire du soir.

OM - PSG en direct

20:52 - Marseille a la possession La possession est légèrement pour l'OM même si Paris arrive a bien faire baisser le rythme quand le ballon est sien. Aucune occasion pour le PSG dans ces 7 premières minutes.

20:49 - Ambiance très chaude ! Première occasion pour l'OM ! Gros pressing des Marseillais, poussé par leur public, dans ce début de match ! Et sur un coup-franc magnifiquement botté par Dimitri Payet, Milik a repris le ballon de la tête... il était tout seul mais ça passe largement à côté !

20:45 - ⏱️ Benoit Bastien donne le coup d'envoi de OM - PSG à Marseille ! Le coup d’envoi de ce match entre l'Olympique Marseille et le Paris Saint-Germain a été donné par l’arbitre de la rencontre, à Marseille.

20:41 - Les joueurs sur la pelouse ! Le Vélodrome crie de tout son coeur, les tifos sont brandis, les 22 acteurs rentrent sur la pelouse... cet OM-PSG ne fait que commencer ! Le coup d'envoi lancera définitivement le Classique !

20:40 - Messi toujours muet en Ligue 1 Avec seulement 2 tirs cadrés et 2 barres transversales, Lionel Messi n'a toujours pas trouvé le chemin des filets en Ligue 1. Déjà buteur contre Manchester City et Leipzig en Ligue des champions, la "Pulga" va vouloir faire de même dans ce magnifique stade rempli de plus de 65.000 spectateurs.

20:33 - Le Vélodrome attend ça depuis 10 ans Lors des 23 derniers matchs, l'OM na battu Paris qu'une seule fois. C'était au Parc des Princes, le 13 septembre 2020 et une victoire 2-1. Mais, au Vélodrome, Marseille n'a plus gagneé depuis... 10 ans ! Il faut alors remonter à la première année QSI du PSG. Paris avait sombré dans l'antre marseillais en s'inclinant contre Gignac et sa bande 3-0. C'était donc le 27 novembre 2011.

20:23 - Mbappé, serial buteur contre l'OM Il aime les Classiques et les Marseillais ne le savent que trop bien. Kylian Mbappé, depuis son arrivée au PSG, a déjà marqué à 6 reprises contre l'OM. Les joueurs de Sampaoli devront donc être très vigilant contre l'homme fort des rouge et bleu depuis le début de la saison. Car même s'il ne marque pas, Mbappé s'est bien se muer en passeur.

20:17 - Des filets amovibles pour protéger les tireurs de corner parisiens Après les nombreux incidents qui ont émaillé les derniers matchs de Ligue 1, tout a été fait pour assurer la sécurité de ce OM-PSG. Des filets de protection ont été installés derrière les buts. Mais, en plus de ça, des filets amovibles accrochés sur des poteaux vont être brandis à chaque fois qu'un corner sera donné pour le Paris Saint-Germain. Cela permettra d'éviter que des projectiles atteignent un joueur parisien.

20:10 - Pochettino évoque l'équilibre de son équipe Mauricio Pochettino a évoqué sur Amazon Prime le style que son équipe va avoir avec ce quator en attaque : Messi, Neymar, Di Maria et Kylian Mbappé. "Nous allons jouer avec Neymar comme numéro 10, Di Maria et Leo Messi sur les côtés avec Mbappé . On inversera les rôles pendant le match, on verra. C’est les positions avec lesquelles on va commencer".

20:03 - La composition de l'OM Et voici la composition de l'Olympique de Marseille. Jorge Sampaoli choisit de titulariser Milik en pointe de l'attaque de l'OM. La composition de l'OM : Lopez - Saliba, Caleta-Car, Peres - Rongier, Kamara - Lirola, Guendouzi, Payet, Ünder - Milik

19:58 - La composition du PSG, le quator aligné Mauricio Pochettino a décidé d'aligner son armada offensive ce dimanche soir pour affronter l'OM. Keylor Navas a été confirmé dans les buts. La composition du PSG : Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Verratti, Danilo - Di Maria, Messi, Neymar - Mbappé

19:53 - Historique : avantage PSG Dans l'histoire des OM-PSG et Marseille-Paris, le club de la capitale s'est plus largement imposée s'offrant le scalpe des Olympiens à 45 reprises sur les 100 derniers matchs. L'OM l'a, lui, emporté 33 fois. Sur ces 100 dernières rencontres, les deux équipes se sont neutralisées 22 fois.