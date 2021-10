Barça - Real : horaire, chaîne TV, streaming… Comment voir le match ?

BARCA - REAL. Le FC Barcelone reçoit le Real Madrid, ce dimanche 24 octobre 2021, dans le choc de la 10e journée du championnat d'Espagne de foot. Sur quelle chaîne et à quelle heure accéder à la diffusion du match en direct ?

A qui va sourire le premier Clasico de la saison en Espagne ? Le Real Madrid de Karim Benzema, actuel deuxième du classement de la Liga avec trois points de retard sur la Real Sociedad, semble a priori le mieux armé face un Barça (7e) orphelin de Lionel Messi et qui semble vivre une année de transition. "Je pense qu'il n'y a pas de favori dans un Clasico, a toutefois estimé cette semaine Ansu Fati, l'ailier du FC Barcelone. Ce genre de matchs sont toujours une grande source de motivation et je sais que l'équipe donnera tout pour décrocher la victoire". Les chiffres affichés par les opérateurs de paris en ligne laissent d'ailleurs augurer d'un duel serré : le club de la capitale espagnole dispose ainsi d'une cote de victoire située entre 2,50 et 2,70 euros (pour 1 euro de mise), tandis que le succès catalan est coté entre 2,35 et 2,45 euros. Faites vos jeux !

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match de la 10e journée de Liga entre le Barça et le Real Madrid : il sera donné à 16h15, heure française, ce dimanche 24 octobre, depuis le Camp Nou de Barcelone. Le coup de sifflet final devrait retentir vers 18 heures.

Aucune diffusion en clair n'est prévue à la TV à l'occasion de ce Barça - Real Madrid. Pour suivre le match en direct à la télévision, il faudra en effet se tourner beIN Sports 1, la seule chaîne à proposer, en France, la retransmission de la rencontre en live.

Vous préférez regarder le match en streaming ? Sachez que pour accéder à la diffusion de ce Barça - Real sur Internet, via votre ordinateur ou votre tablette par exemple, il vous faut également posséder un abonnement à l'offre beIN Sports.

Ronald Koeman, le coach du FC Barcelone, devrait miser sur un schéma en 4-3-3, avec probablement la titularisation d'Ansu Fati en attaque. La compo probable du Barça : Ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Garcia, Dest ou Alba - Gavi, Busquets, De Jong - Coutinho, Depay, Fati. Du côté madrilène, Carlo Ancelotti pourrait reconduire l'équipe qui s'est brillamment imposée à Donetsk en Ligue des champions. La compo probable du Real Madrid : Courtois - Vazquez, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Rodrygo, Benzema, Vinicius.

Ce match entre le FC Barcelone et le Real Madrid sera également à vivre en direct commenté sur notre site (rendez-vous sur cette page), avec l'évolution du score et le descriptif des meilleures actions en live. Découvrez aussi, au coup de sifflet final, le résumé de la rencontre et les premières réactions.