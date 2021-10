"Lyon - Lens : défaite pour le RC Lens (2-1), retour sur les temps forts du match"

Situation intéressante pour le RC Lens : la frappe est cadrée mais le goal adverse veille au grain et peut relancer les siens.

Le RC Lens bénéficie d'un coup franc dans cette 2e mi-temps, qui va être tiré dans quelques secondes. En retard au tableau d'affichage, les Lensois semblent pourtant commettre plus de fautes pour le moment, ayant concédé 16 coup francs contre 7 coup francs à leur bénéfice tandis que nous atteignons la 90e minute de jeu au Groupama Stadium.

Mikael Lesage siffle un hors-jeu à l'encontre de l'Olympique Lyonnais, dont l'un des joueurs se trouvait en position illicite. Nous en sommes à 1 hors-jeux pour l'Olympique Lyonnais et 3 hors-jeux pour le RC Lens.

Le RC Lens bénéficie d'un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre d'avoir une occasion sérieuse et de revenir au score dans cette 2e mi-temps. Une opportunité d'autant plus intéressante que nous en somme à la 90e minute de ce duel.

Un joueur du RC Lens est signalé hors-jeu et permet à ses adversaires de se dégager. Nous disputons la 90e minute de jeu dans cette partie.

22:43 - Coup franc en faveur de l'Olympique Lyonnais

L'Olympique Lyonnais bénéficie d'un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre d'aller de l'avant et (pourquoi pas) de marquer un but de plus dans cette 2e période. Une opportunité très intéressante alors que nous en somme à la 86e minute de cette confrontation.