"Lyon - Lens : l'Olympique Lyonnais double l'écart, le match en direct"

L'Olympique Lyonnais double son avance au Groupama Stadium ! Un deuxième but marqué par Houssem Aouar à la 41e minute de jeu dans cette 1e mi-temps. 2 à 0 dans ce Lyon - Lens.

Mikael Lesage vient de siffler un 7e coup franc pour l'Olympique Lyonnais. Le bilan des coups francs est d'ailleurs à son avantage avec 4 coups de pied arrêtés de plus que les Lensois. Le score est toujours de 1-0 à la 40e minute.

Le RC Lens bénéficie d'un coup franc dans le camp adverse qui pourrait lui permettre de porter de nouveau le danger et de revenir au tableau d'affichage dans cette 1e période. Nous en sommes à la 38e minute de jeu au Groupama Stadium.

Un joueur du RC Lens est pris au piège du hors-jeu et permet à ses adversaires de se relancer. Nous disputons la 33e minute de jeu dans ce match.

Alors que Mikael Lesage a demandé à visionner la dernière action, la décision est tombée pour le RC Lens : et le but n'est pas accordé ! Le score reste inchangé (1-0). Peut-être un tournant dans cette 1e période !

21:32 - Un but en suspens au Groupama Stadium

Se dirige-t-on vers un but ou non ? Mikael Lesage a un doute sur le dernier fait de jeu et consulte la vidéo.