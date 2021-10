"Bordeaux - Reims : le Stade Reims tombe, ce qu'il faut retenir"

16:56 - ⌛ Fin du match au Matmut Atlantique (3-2) !

Si les Girondins de Bordeaux termine avec l’avantage au score (3-2) et plutôt avec la maîtrise du ballon (54% contre 46%), le Stade Reims a pu y croire dans ce match au vu d’autres statistiques. Les Rémois ont par exemple cadré autant de tirs que leurs adversaires (8) et auraient sans doute pu renverser la rencontre avec un peu plus de réalisme.