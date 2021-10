"Bordeaux - Reims : les compteurs remis à zéro"

La décision est tombée pour les Girondins de Bordeaux : et c'est un penalty qui est sifflé par Eric Wattellier après un appel à la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 2e mi-temps !

Le jeu est arrêté à Bordeaux : Eric Wattellier hésite à signaler un penalty pour les Girondins de Bordeaux après un geste litigieux dans la surface et fait appel à la VAR.

Eric Wattellier mentionne un hors-jeu contre les Girondins de Bordeaux, dont l'un des joueurs se situait en position illicite. Nous en sommes à 1 hors-jeux pour les Girondins de Bordeaux et 0 hors-jeux pour le Stade Reims.

C'est un nouveau corner qui est obtenu à l'instant par les Girondins de Bordeaux, qui va avoir la possibilité de créer le danger dans la surface de réparation du Stade Reims et pourquoi pas de faire évoluer la marque en sa faveur (2-2).

Opportunité intéressante pour les Girondins de Bordeaux : la frappe est cadrée mais le gardien adverse veille au grain et peut se dégager.

Les Girondins de Bordeaux obtient un coup franc tout près de ses buts qui va lui permettre de se relancer et de préserver le nul (2-2) dans cette 2e mi-temps. Un coup franc salvateur pour les Bordelais à l'approche de la fin de la rencontre !

16:45 - Coup franc très intéressant en faveur du Stade Reims !

Et si le Stade Reims prenait l'avantage ? Alors que nous sommes dans les dernières minutes de la partie, Eric Wattellier siffle une faute contre les Bordelais qui se retrouvent assiégés à quelques mètres de leurs buts et vont devoir éviter d'encaisser un pion. Un but serait évidemment terrible à ce moment du match.