"Montpellier - Nantes : mauvaise opération pour le FC Nantes, retour sur les moments clés du match"

MHSC - FCN. Le FC Nantes repart avec une nette défaite dans ce choc de Ligue 1 face au Montpellier HSC. Score final : 2-0. Voici les moments marquants du duel.

16:50 - ⌛ le Montpellier HSC s'impose sur sa pelouse (2-0) L’avantage final au score (2-0) du Montpellier HSC est plutôt logique au regard des stats proposées après ce duel. Les Montpelliérains ont en effet un petit avantage en termes de possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de frappes (9 tirs contre 1 pour FC Nantes).

16:49 - Carton jaune pour Jean-Charles Castelletto (FC Nantes) L'arbitre, Bastein Dechepy, adresse un carton jaune à Jean-Charles Castelletto, le joueur du FC Nantes.

16:48 - Carton jaune pour Jordan Ferri (Montpellier HSC) Jordan Ferri, le joueur du Montpellier HSC, récolte un avertissement à la 90e minute, dans cette 2e mi-temps.

16:47 - Bastein Dechepy siffle un coup franc contre le FC Nantes Ça pousse très visiblement du côté du Montpellier HSC avec 24 coups francs provoqués contre 13 pour son adversaire depuis le début du match. Et signe de leur domination assez nette, un nouveau coup franc vient d'ailleurs d'être accordé aux Montpelliérains par Bastein Dechepy.

16:47 - Coup franc pour le FC Nantes C'était peut être la dernière occasion d'enfoncer le clou pour le Montpellier HSC qui se voit déposséder du ballon par l'arbitre à quelques encablures seulement des buts adverses ! Le FC Nantes va pouvoir éloigner le danger avec ce coup franc alors que nous sommes dans les derniers moments de ce match.

16:47 - Occasion manquée pour le FC Nantes La tentative du FC Nantes échoue de peu alors que nous atteignons la 90e minute de la rencontre.

16:47 - Tir cadré pour le Montpellier HSC Possibilité intéressante pour le Montpellier HSC : la frappe est cadrée mais le goal adverse veille au grain et peut relancer les siens.

16:45 - Carton jaune pour Andrei Girotto (FC Nantes) Andrei Girotto, le joueur du FC Nantes, récolte un avertissement à la 90e minute, dans cette 2e mi-temps.

16:45 - Le Montpellier HSC obtient un coup franc à quelques mètres de la surface ! C'est une chance de plus de d'aggraver la situation pour le Montpellier HSC ! Bastein Dechepy siffle un coup franc dans les 30 derniers mètres. L'occasion pour les Montpelliérains de marquer un but de plus dans les 15 dernières minutes de la partie, alors que le score en est à 2-0 dans cette 2e période.

16:45 - Tentative avortée pour le FC Nantes La tentative du FC Nantes échoue de peu alors que nous atteignons la 90e minute de la partie.

16:45 - Tir cadré pour le Montpellier HSC Le Montpellier HSC pense trouver l'ouverture mais ce tir qui prenait pourtant le chemin du cadre ne trouve pas les filets.

16:44 - L'arbitre siffle un coup franc contre le FC Nantes L'arbitre signale un nouveau coup franc au bénéfice du Montpellier HSC qui confirme sa domination en poussant le FC Nantes à accumler les fautes (22 coups francs contre 12). Le score est toujours de 2-0. Nous en sommes à la 89e minute de jeu.

16:44 - Hors-jeu sifflé contre le Montpellier HSC Un joueur du Montpellier HSC est pris au piège du hors-jeu et permet à l'équipe adverse de repartir de l’avant. Nous jouons la 89e minute de jeu dans cette rencontre.

16:44 - L'arbitre a pris sa décision ! Alors que Bastein Dechepy a demandé à visionner la dernière action, la décision est tombée pour le Montpellier HSC : et le but n'est pas accordé ! Le score reste inchangé (2-0). Peut-être un tournant dans cette 2e mi-temps !

16:44 - Un but en suspens au Stade de la Mosson Se dirige-t-on vers un but ou non ? Bastein Dechepy a un doute sur le dernier fait de jeu et consulte la vidéo.

16:43 - Occasion pour Montpellier HSC Le Montpellier HSC réussit à obtenir une belle opportunité de faire évoluer le score alors que les deux formations en sont à la 88e minute dans cette 2e période.

16:43 - Corner pour le FC Nantes Voilà peut-être l’occasion pour le FC Nantes de revenir au score dans cette rencontre, avec ce corner, son 5e aujourd’hui, qui va être tiré dans quelques instants. Le rappel du score : 2-0 en faveur du Montpellier HSC.

16:41 - Un coup franc va permettre au FC Nantes d'écarter le danger La dernière chance de but est peut être passée pour le Montpellier HSC qui est privé du ballon par l'arbitre à quelques mètres des buts adverses ! Le FC Nantes va pouvoir se relancer avec ce coup franc alors que nous jouons les derniers instants de ce duel.

16:41 - L'arbitre siffle un coup franc contre le FC Nantes Le Montpellier HSC obtient un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre d'avoir une occasion sérieuse et d'inscrire un but de plus dans cette 2e mi-temps. Une occasion très intéressante alors que nous arrivons dans les dernières minutes de cette rencontre.

16:39 - Le FC Nantes concède un coup franc très dangereux ! Voici une opportunité supplémentaire de de soigner la différence de but pour le Montpellier HSC ! Bastein Dechepy siffle un coup franc très proche des buts adverses. L'occasion pour les Montpelliérains de se mettre sérieusement à l'abri dans les ultimes minutes du match, alors que le score en est à 2-0 dans cette 2e mi-temps.

16:38 - L'arbitre siffle un coup franc contre le FC Nantes C'est visiblement le FC Nantes, en déficit de ballons, qui commet le plus de fautes pour l'instant avec 19 coup francs concédés contre 10 depuis le début de la rencontre. Et pour ne rien arranger, un nouveau coup franc vient d'ailleurs d'être accordé aux Montpelliérains par l'arbitre.

16:38 - Le FC Nantes va se donner de l'air avec un coup franc C'était peut être la dernière occasion d'enfoncer le clou pour le Montpellier HSC qui se voit déposséder du ballon par Bastein Dechepy à quelques mètres des buts adverses ! Le FC Nantes va pouvoir se dégager avec ce coup franc alors que nous atteignons les derniers moments de cette confrontation.

16:35 - L'arbitre siffle un coup franc pour le Montpellier HSC Le Montpellier HSC gagne un nouveau coup franc dans cette 2e mi-temps, qui va être tiré dans quelques instants. Nous arrivons à la 80e minute de jeu au Stade de la Mosson. Et ça pousse très visiblement du côté du Montpellier HSC avec 18 coups francs obtenus contre 9 pour son adversaire !

16:34 - Changement pour le Montpellier HSC Bastein Dechepy donne son accord pour un changement : Florent Mollet fait sa sortie tandis que Nicholas Gioacchini fait son apparition pour le Montpellier HSC.