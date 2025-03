Liste de Deschamps : des nouvelles têtes annoncées, incertitude autour de Mbappé... Découvrez la liste

Didier Deschamps va dévoiler la liste des 23 joueurs convoqués pour le Final Four de la Ligue des Nations ce jeudi 13 mars.

Les Bleus sont de retour en ce mois de mars pour le Final Four de la Ligue des Nations. Face à la Croatie, un très vieil ennemi, les Bleus auront l'avantage de jouer le match retour à domicile (match aller le 20, retour le 23). Pour cette liste, Kylian Mbappé devrait être bien de retour en équipe de France avec tout de même une petite incertitude. Le Madrilène n'a pas joué à 100% face à l'Atlético mercredi soir en Ligue des champions à cause d'une légère gène à la cheville. Il devrait tout de même bien être présent. En revanche, Marcus Thuram, auteur encore d'une belle saison avec l'Inter, pourrait être forfait, également à cause d'une cheville douloureuse.

Face aux incertitudes, Didier Deschamps et son staff pourrait prendre la décision d'appeler de nouvelles têtes et notamment le Parisien Désiré Doué. S'il n'est pas titulaire indiscutable au PSG, ses prestations sont solides, sa vitesse et technique peuvent apporter un vrai plus aux Bleus. On parle également de trois nouvelles têtes pour ce rassemblement avec Maghnès Akliouche, Rayan Cherki ou encore Hugo Ekitike.

La dernière liste complète des Bleus pour les matchs contre Israël (14 novembre) et l'Italie (17 novembre).