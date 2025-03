Liste de Deschamps : Doué appelé, Mbappé de retour... Découvrez la liste des 24

14:26 - Un changement de position pour Dembélé ?

Incroyable sur le plan offensif avec Paris, Ousmane Dembélé peut-il être le nouvel attaquant de pointe ? "J’ai déjà répondu à cette question. Ousmane a toujours eu une adresse très élevée dans tout le travail spécifique. De par les efforts qu’il faisait, il avait moins de lucidité. Là il est plus près du but, il a une position plus axiale mais beaucoup de permutations. Il est en confiance et il a une efficacité, sinon maximale, très élevée. Kylian Mbappé aime bien le côté gauche mais c’est un attaquant axial qui aime avoir de la liberté. Et tous mes offensifs aiment avoir de la liberté. Ce n’est pas fixe car le but est d’avoir une animation offensive la plus dangereuse possible pour l’adversaire. Dans l’idéal on veut mettre tous les joueurs dans la meilleure position mais ce n’est pas fixe. Il faut aussi être le moins prévisible possible pour l’adversaire."