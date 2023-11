Liste de Deschamps : Zaïre-Emery appelé ? Quelles surprises attendues ?

Didier Deschamps devrait appeler le jeune Warren Zaïre-Emery (17 ans) pour la première fois. Mais un joueur un peu oublié pourrait aussi faire son retour : Matteo Guendouzi.

Didier Deschamps annoncera, ce jeudi 9 novembre, la liste des 23 joueurs convoqués avec l'équipe de France pour la trêve internationale de ce mois de novembre. Les Bleus joueront deux matches comptant pour les éliminatoires à l'Euro 2024, même s'ils sont déjà mathématiquement qualifiés grâce à six victoires sur leurs six premiers matches. Ils affronteront Gibraltar à l'Allianz Arena de Nice le samedi 18 novembre, puis la Grèce à l'Opap Arena d'Athènes le mardi 21 novembre. Pour ces deux rencontres, Didier Deschamps devrait sélectionner pour la première fois le jeune prodige du PSG, Warren Zaïre-Emery, qui est titulaire avec son club formateur à 17 ans seulement. Mais d'autres surprises pourraient aussi se glisser dans la liste du sélectionneur.

Tchouaméni forfait, pas de casse-tête pour Deschamps

Interrogé par la presse à l'occasion de la cérémonie du Ballon d'Or, où il était présent, Didier Deschamps avait complimenté le jeune Parisien : "Il me plaît, oui, je l'ai déjà dit. Il plaît à beaucoup de monde. Avec son jeune âge, il fait preuve de beaucoup de maturité et il enchaîne les performances de très haut niveau. C'est une très bonne chose. Il est Français et il est susceptible d'être sélectionné tôt ou tard". Et avec le forfait d'Aurélien Tchouaméni, victime d'une facture du métatarse et absent environ deux mois, le sélectionneur n'a même pas à rayer un nom de sa liste : "Sa possible présence ne serait pas liée au fait qu'Aurélien ne soit pas là, mais cela libère une place oui", admet lui-même Didier Deschamps.

Un nouveau record pour l'équipe de France

Warren Zaïre-Emery va pouvoir cocher un nouvel objectif, et un nouveau record. S'il est bien sélectionné, et s'il joue contre Gibraltar ou la Grèce, il sera le joueur le plus jeune ayant joué sous le maillot de l'équipe de France depuis la seconde guerre mondiale. Il battrait ainsi le récent record d'Eduardo Camavinga, sélectionné pour la première fois à 17 ans et 303 jours. Et c'est justement un record qu'il avait en tête. Dans une interview publiée par Tuttosport il y a quelques jours, il mentionnait parmi ses objectifs à court terme : "Tout d'abord être appelé en équipe de France. Cela ne me déplairait pas de battre le record de Camavinga". Ce sera donc chose faite.

Un forfait, et un retour surprise ?

Mais Didier Deschamps pourrait bien préparer une autre surprise dans sa liste. D'après les informations du Corriere dello Sport, Matteo Guendouzi pourrait être rappelé prochainement par le sélectionneur des Bleus, qui voit d'un bon oeil ses bonnes performances récentes sous son nouveau maillot de la Lazio. Boubacar Fofana pourrait en faire les frais au milieu de terrain. Du côté de l'infirmerie, Benjamin Pavard, blessé ce week-end avec l'Inter Milan, sera absent et devrait être remplacé par Axel Disasi ou Jean-Clair Todibo pour couvrir le poste de défenseur central. A moins que Deschamps ne leur préfère Malo Gusto, pour jouer latéral droit et replacer Jules Koundé en défense centrale, poste auquel il évolue en club. Théo Hernandez, lui aussi touché ce week-end avec son club, était incertain mais devrait bien être présent avec les Bleus.

Voici la dernière liste de Didier Deschamps, pour affronter les Pays-Bas et l'Ecosse en octobre dernier :

Gardiens : Alphonse Aréola, Mike Maignan, Brice Samba.

: Alphonse Aréola, Mike Maignan, Brice Samba. Défenseurs : Dayot Upamecano, Jonathan Clauss, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Jules Koundé, William Saliba, Benjamin Pavard, Ibrahima Konaté.

: Dayot Upamecano, Jonathan Clauss, Lucas Hernandez, Théo Hernandez, Jules Koundé, William Saliba, Benjamin Pavard, Ibrahima Konaté. Milieux : Eduardo Camavinga, Boubacar Kamara, Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni.

: Eduardo Camavinga, Boubacar Kamara, Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni. Attaquants : Ousmane Dembélé, Kingsley Coman, Marcus Thuram, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Christopher Nkunku, Olivier Giroud.

Comme à chaque liste de Deschamps, plusieurs surprises peuvent être attendues. Pour ce rassemblement de l'équipe de France dans le cadre des quatre prochains matchs de la Ligue des nations, le sélectionneur de l'équipe de France devrait offrir sa première sélection à Warren Zaïre-Emery. Il pourrait aussi rappeler Matteo Guendouzi, performant sous ses nouvelles couleurs de la Lazio.