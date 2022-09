"Liste Deschamps : Kamara appelé en équipe de France pour remplacer Rabiot !"

LISTE 23 DESCHAMPS. Forfait, Adrien Rabiot laisse sa place à l'ancien joueur de l'OM Boubacar Kamara.

Nouveau forfait en équipe de France avec l'absence d'Adrien Rabiot pour les deux prochains matchs des Bleus face à l'Autriche et le Danemark. Le milieu de la Juventus sera remplacé dans le groupe par le joueur d'Aston Villa, Boubacar Kamara. Pour rappel, durant la conférence de presse, Didier Deschamps avait nié avoir sélectionné le joueur pour l'empêcher de jouer avec le Sénégal. "Non je n'ai jamais fait ça, avec lui ou un autre joueur Les joueurs qui ont la binationalité ont cette liberté. A chacun moment je ne le prends pour le bloquer. Si je le prends c'est qu'en j'en ai besoin. Je le fais que par rapport au moment présent.

Plusieurs petits nouveaux ont également été intégrés au groupe comme les deux monégasques Benoît Badiashile et Youssouf Fofana ou encore le joueur de Francfort Kolo Muani qui s'est installé en tant que titulaire au sein du club allemand. Mais si on a peu de chance de les retrouver dans deux mois pour la Coupe du monde, Olivier Giroud et Ousmane Dembélé, de retour chez les Bleus, le peuvent.

Auteurs l'un et l'autre d'un début de saison remarquable avec Barcelone et Milan, Dembélé et Giroud seront scrutés. Pour Olivier Giroud, son retour était attendu et même espéré par certains, mais est-il appelé à cause de l'absence de Karim Benzema ? Le sélectionneur de l'équipe de France n'a pas répondu à la question et donne rendez-vous dans quelques semaines.

Quelle est la dernière liste de Didier Deschamps ?

Voici la dernière liste de Didier Deschamps pour affronter l'Autriche et le Danemark pour les derniers matchs de la Ligue des nations 2022.

Gardiens : Alphonse Aréola, Mike Maignan, Hugo Lloris.

: Alphonse Aréola, Mike Maignan, Hugo Lloris. Défenseurs : Benoit Badiashile, Ferland Mendy, Jonathan Clauss, Lucas Hernandez, Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba, Benjamin Pavard, Raphael Varane.

: Benoit Badiashile, Ferland Mendy, Jonathan Clauss, Lucas Hernandez, Dayot Upamecano, Jules Koundé, William Saliba, Benjamin Pavard, Raphael Varane. Milieux : Matteo Guendouzi, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, N'Golo Kante, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni.

: Matteo Guendouzi, Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana, N'Golo Kante, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouameni. Attaquants : Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Christopher Nkunku, Kolo Muani

Comme à chaque liste de Deschamps, plusieurs surprises peuvent être attendues. Pour ce rassemblement de l'équipe de France dans le cadre des deux prochains matchs de la Ligue des nations, le sélectionneur des Bleus a appelé Benoit Badiashile, Youssouf Fofana ou encore Kolo Muani, l'attaquant de Cologne. Ousmane Dembélé et Olivier Giroud sont également de retour en équipe de France.

À l'heure où nous écrivons ces quelques lignes, la date précise de la liste des joueurs sélectionnés pour la prochaine Coupe du monde n'a pas été communiquée. En revanche, on sait déjà que la FIFA a autorisé tous les sélectionneurs de convoquer 26 joueurs plutôt que 23 pour ce Mondial au Qatar. L'instance estimait " nécessaire d'offrir une plus grande flexibilité pour les effectifs [...] dans l'optique de faire face aux répercussions de la pandémie de Covid-19 et de la période inhabituelle au cours de laquelle la Coupe du Monde de la FIFA 2022 aura lieu"