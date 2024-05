Liste Euro de Deschamps : cascade de forfaits, des surprises déjà annoncées

La liste des 26 joueurs pour l'Euro va être dévoilée dans quelques jours.

La liste de l'Euro de foot sera dévoilée ce jeudi 16 mai à 20h sur TF1. Didier Deschamps devra faire fasse à des casse têtes et plusieurs forfaits. Le premier est bien évidemment le latéral gauche et défenseur central du PSG, Lucas Hernandez. Déjà blessé lors de la Coupe du monde, le Français loupera une deuxième compétition en deux ans. Bonne nouvelle tout de même pour Didier Deschamps, l'UEFA a validé une liste de 26 joueurs, cela offre donc d'autres possibilités pour remplacer Lucas Hernandez. Ferland Mendy, absent lors des derniers matchs amicaux, a fait son retour et devrait retrouver sa place dans le groupe France. Plus généralement, la défense est d'ailleurs le plus gros chantier. Si au centre, des joueurs comme Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, William Saliba sont assurés d'être de la partie, les deux premiers ne vivent pas la meilleure période de leur carrière. Pour le côté droit, Malo Gusto, auteur d'une bonne première saison à Chelsea pourrait être l'une des surprises même si Jonathan Clauss, appelé sur les derniers rassemblements, devrait être ce latéral.

Au milieu, Aurélien Tchouaméni, victime d'une fracture du métatarse, est incertain. Au milieu, Rabiot, Griezmann, Fofana, Camavinga, Zaïre-Emery devraient suivre, mais les deux dernières places sont encore discutables. Veretout et Guendouzi pourraient être appelés. En attaque, Nkunku, Kolo Muani, Barcola et Tel pourraient se jouer les dernières places.

Les derniers 23 joueurs appelés

Retrouvez la toute dernière liste des 23 de Didier Deschamps.