"Dynamo Kiev - Barça : défaite pour le FC Dynamo Kiev, ce qu'il faut retenir"

22:52 - ⌛ C'est terminé à Kiev (0-1) !

Si le FC Barcelone termine le match avec l’avantage au score (0-1) et plutôt la maîtrise du ballon (40%-60%), le FC Dynamo Kiev a eu des munitions dans ce match au vu d’autres statistiques. Les Ukrainiens ont par exemple cadré autant de tirs que leurs adversaires (4) et auraient pu renverser la rencontre avec un peu plus d’efficacité.