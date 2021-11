"Atalanta - Manchester United : l'Atalanta Bergame glane un nul, retour sur les moments clés du match"

Le Manchester United FC a manqué de réalisme : à l’issue de cette rencontre, la possession de balle s’affiche à l’avantage du Manchester United FC (49%-51%), qui s’est d'ailleurs créé plus d'occasions sérieuses, avec 5 tirs cadrés contre 4 pour Atalanta Bergame, mais doit se contenter du nul (2-2).

Opportunité intéressante pour le Manchester United FC : la tentative est cadrée mais le gardien adverse veille au grain et peut relancer les siens.

Après avoir fait appel à la VAR, Slavko Vincic fait part de sa décision définitive : et il offre un but pour le Manchester United FC ! !

22:52 - Un but en suspens au Gewiss Stadium

Se dirige-t-on vers un but ou non ? Slavko Vincic a un doute sur la dernière occasion du Manchester United FC et consulte la vidéo.