"Villarreal - Young Boys : désillusion pour les Young Boys Berne (2-0), ce qu'il faut retenir"

L’avantage final au score (2-0) du Villarreal CF est plutôt logique au regard des chiffres proposées à l’issue de cette rencontre. Les Espagnols ont en effet un léger ascendant en termes de possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus dangereux en cadrant davantage de frappes (7 tirs contre 2 pour Young Boys Berne).

22:45 - ⚽ Arnaut Danjuma double la mise pour le Villarreal CF (2-0) !

Arnaut Danjuma inscrit le deuxième but du Villarreal CF, qui double donc son écart à la 89e minute de jeu dans cette 2e mi-temps, au Stade de la Céramique. Les Suisses n'ont plus d'autre choix que de réagir et vite !