"Villarreal - Young Boys : la VAR prive les Suisses d'un but ! Le match en direct"

Un joueur du Villarreal CF est sanctionné d'un hors-jeu et permet à ses adversaires de repartir de l’avant. Nous disputons la 70e minute de jeu dans cette rencontre.

Le Villarreal CF gagne un coup franc tout près de ses buts qui va lui permettre d'avoir un peu d'air et de conserver son avance au score (1-0) dans cette 2e mi-temps. Nous atteignons la 65e minute de jeu au Stade de la Céramique.

Le Villarreal CF gagne un coup franc dans la moitié de terrain adverse qui pourrait lui permettre d'avoir une occasion sérieuse et (pourquoi pas) de prendre le large dans cette 2e période. Nous atteignons la 61e minute de jeu au Stade de la Céramique.

Un joueur des Young Boys Berne est sanctionné d'un hors-jeu et permet à l'équipe adverse de se relancer. Nous jouons la 57e minute de jeu dans cette partie.

Alors que Serdar Gozubuyuk a demandé à visionner la dernière action, la décision est tombée pour les Young Boys Berne : et le but n'est pas accordé ! Le score reste inchangé (1-0). Peut-être un tournant dans cette 2e période !

22:11 - Un but en suspens au Stade de la Céramique

Se dirige-t-on vers un but ou non ? Serdar Gozubuyuk a un doute sur la dernière action et va vérifier auprès des assistants vidéo.