"Séville - Lille : chaîne TV, composition... Les infos du match"

Séville - Lille. Quatrième journée de la Ligue des champions pour les Lillois qui se déplacent sur le terrain de Séville. Heure, chaîne TV, streaming... Les infos du match

Lille va-t-il remporter son premier match de Ligue des champions ? En déplacement à Séville, les Dogues visent une toute première victoire dans cette saison 2021-2022, mais aura fort à faire face aux Espagnols de Séville. Tenu en échec il y a quinze jours, le LOSC doit impérativement s'imposer pour garder des chances de qualification pour les huitièmes. Si une défaite ce soir face aux Andalous n'est pas rédhibitoire, la tâche sera de plus en plus délicate pour les champions de France qui n'auront plus leur destin entre leurs mains. En conférence de presse, Jocelyn Gourvennec, ne voit pas de pression particulière et y croit encore. "On a fait deux nuls chez nous (0-0 contre Wolfsburg et le Séville FC) et on n'a pas réussi à prendre quelque chose à Salzbourg (1-2). Mais on est toujours en course. Faire un résultat positif ici, c'est prendre un point ou trois points. Ensuite, il y aura deux matches et, de toute façon, il faudra faire le plein sur les 5e et 6e journées. On est positionnés, on a autant de chances que les autres. Il y a deux ou trois moments clés dans cette phase de groupes qu'on n'a pas su bien négocier mais on est là.

La rencontre de la 4e journée de la Ligue des champions entre le FC Séville et Lille débutera à 21h ce soir depuis le stade Sanchez Pizjuan de Séville. Le Roumain István Kovács, accompagné de ses compatriotes Vasile Florin Marinescu et Ovidiu Artene en tant qu'arbitres de touche et Horatiu Fesnic en quatrième arbitre, arbitreront la rencontre.

Le LOSC ne devrait pas chambouler son équipe pour ce match à Séville même si les Dogues seront privés de Yilmaz et Botman . Au milieu de terrain on devrait retrouver Benjamin André et Renato Sanches alors qu'un duo Weah - David est pressenti dans l'axe de l'attaque. La compo probable du LOSC : Grbic - Celik, Fonte (c), Djalo, Reinildo - Ikoné, André, Sanches, Bamba - Weah, David.

Du côté de Séville, Lopetegui devrait opter pour une défense à 4, avec Jules Koundé et Diego Carlos dans l'axe. En revanche, Gomez et En Nesyri ne seront pas alignés pour ce match face à Lille, l'attaque des Espagnols devrait notamment être composée de l'ancien joueur de l'OM, Lucas Ocampos. La compo probable de Séville : Bounou - Navas (c), Koundé, Diego Carlos, Acuna - Torres, Fernando, Delaney - Suso, Mir, Ocampos.

Ce match de foot entre Séville et Lille ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV. RMC Sport 1 diffusera la rencontre dès 21h ce mardi 2 novembre.

Pour regarder cette rencontre entre Séville et Lille en streaming sur Internet, il faut vous diriger vers le site Internet dédié de RMC Sport. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.