L’avantage final au score (4-2) de la Juventus Turin est plutôt logique au regard des chiffres disponibles au terme de ce match. Les Turinois ont en effet un léger avantage au niveau de la possession de balle mais se sont aussi et surtout montrés plus menaçants en cadrant davantage de tirs (10 tirs contre 3 pour FK Zénith St Pétersbourg).

Sardar Azmoun réduit l'écart pour le FK Zénith St Pétersbourg dans ce duel contre la Juventus Turin. On joue la 90e minute de jeu dans cette 2e mi-temps. 4 à 2 au Allianz Stadium.

Alejandro Jose Hernandez Hernandez signale un coup de pied de coin en faveur du FK Zénith St Pétersbourg. Menés au score (4-1) dans cette 2ee mi-temps, les visiteurs vont tenter de de créer le danger devant le but de la Juventus Turin en amenant de la taille dans la surface de réparation.

L'arbitre siffle un coup franc en faveur des Russes qui se trouvaient à quelques mètres de leur ligne de but et pouvaient voir la Juventus Turin enfoncer le clou à l'issue de cette phase de jeu. Nous jouons les tout derniers moments de cette confrontation.

Encore un but pour la Juventus Turin ! Alvaro Morata trompe la défense adverse à la 82e minute de jeu de cette 2e mi-temps ! Ça sent la correction pour le FK Zénith St Pétersbourg. Le score est de 4-1 au Allianz Stadium.

22:32 - La Juventus Turin obtient un coup franc à proximité des buts !

Voilà une occasion de saler un peu plus l'addition ! Alors que nous jouons les ultimes minutes de la partie au Allianz Stadium, Alejandro Jose Hernandez Hernandez siffle une faute contre les Russes qui se retrouvent coincés devant leurs buts et vont devoir tenir bon. Un nouveau but commencerait à faire beaucoup à ce moment du match.