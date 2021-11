"Leipzig - PSG : quelle compo pour Paris ? Chaîne TV, horaires... Les infos"

Leipzig - PSG. Paris espère entrevoir la qualification dès ce soir sur la pelouse de Leipzig. Privé de Messi, le PSG pourra quand même compter sur son duo Neymar - Mbappé. Les infos de diffusion.

[Mis à jour le 3 novembre 2021 à 11h30] Paris devra faire sans Messi ! Pour la quatrième journée de la Ligue des champions et le début de la phase retour, le PSG est privé de l'Argentin, toujours gêné à la cuisse. Les Parisiens seront également privés de Marco Verratti, Leandro Paredes et Sergio Ramos. L'Espagnol serait néanmoins proche d'un retour comme l'a indiqué le club dans un communiqué. "Sergio Ramos continue son entraînement individuel sur le terrain et retrouvera le groupe dans les prochains jours".

Face à Leipzig, les Parisiens visent déjà une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions (en cas de victoire, il faudrait un scénario catastrophe pour louper la qualification). Vainqueur au Parc il y a quinze jours grâce à un doublé de Messi, Paris est leader de son groupe avec 7 points, une longueur devant Manchester City. De l'autre côté, Leipzig n'a pas le droit à l'erreur. Dernier de la poule avec zéro point, les coéquipiers de Nkunku doivent impérativement gagner s'ils veulent voir les huitièmes de finale.

En conférence de presse, Mauricio Pochettino est revenu sur la belle performance à l'aller avec un collectif qui poursuit son adaptation. "Lors de chaque match, il y a des complications. En tant qu'entraîneur, on cherche toujours à améliorer l'équipe. On est dans une phase de développement d'une équipe. Il y a plusieurs étapes. On se trouve dans une étape particulière qu'on essaye de développer. Certains joueurs sont aussi dans une période d'adaptation, découvrent de nouveaux coéquipiers. Le match de mercredi sera difficile. On est content du match aller et du résultat obtenu contre une équipe très physique qui nous a compliqué les choses. "

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match de Ligue des champions entre Leipzig et le PSG : il sera donné à 20h45, ce mercredi 3 novembre 2021, depuis la Red Bull Arena des Allemands de Leipzig. La rencontre sera arbitrée par Andreas Ekberg, un arbitre suédois.

Sans Lionel Messi, blessé mais également sans les Argentins Paredes et Messi, le PSG arrive à Leipzig affaibli mais encore très compétitif avec la présence confirmée dans le groupe de Kylian Mbappé, forfait le week-end dernier face à Lille. Face aux Allemands, Mauricio Pochettino pourrait de nouveau instaurer sa défense à trois. La compo probable du PSG : Donnarumma - Marquinhos, Pereira, Kimpembe - Hakimi, Gueye, Wijnaldum (ou Herrera), Mendes - Di Maria, Mbappé, Neymar

Les Allemands de Leipzig sont également touchés par quelques absences de marque, notamment en défense avec les forfaits de Klostermann et Halsenberg. En attaque, si Christopher Nkunku devrait être titulaire, le reste de l'attaque est encore flou avec des interrogations entre Poulsen et Forsberg. La compo probable de Leipzig : Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Mukiele, Haidara, Lainer, Angelino - Nkunku, Forsberg ou Poulsen - Silva

Ce match de foot entre Leipzig et le PSG ne bénéficiera pas d'une diffusion en clair à la TV. Canal + et RMC Sport 1 diffuseront la rencontre dès 21h ce mercredi 3 novembre.

Pour regarder cette rencontre entre Leipzig et le PSG en streaming sur Internet, il faut vous diriger vers le site Internet dédié de RMC Sport mais également l'application MyCanal. L'accès au flux vidéo est conditionné à la souscription d'un abonnement payant.

Linternaute.com vous propose également de vivre mercredi soir, sur cette page, ce match Leipzig - PSG en direct commenté, avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions. Vous pourrez aussi découvrir, après le coup de sifflet final, un résumé complet de la rencontre et les premières réactions des joueurs et des entraîneurs.