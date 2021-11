"Leipzig - PSG : Paris concède un nul logique, le résumé du match"

Leipzig - PSG. Le Paris Saint-Germain a concédé le match nul dans les derniers instants de la rencontre. Au terme d'une rencontre très animée, les deux formations se sont logiquement quittées sur un score de parité (2-2). Un résultat qui ne fait pas les affaires des Rouge et Bleu qui perdent leur place de leader. Découvrez le résumé de cette rencontre comptant pour la 4e journée de Ligue des Champions de foot 2021-2022.

23:18 - Le point sur le classement En concédant le match nul dans les derniers instants de la rencontre face à Leipzig, les Parisiens ont signé la mauvaise opération de cette 4e journée de Ligue des Champions. Premiers avant le coup d'envoi de la rencontre, les Rouge et Bleu sont désormais deuxièmes derrière les Citizens qui l'ont emporté (4-1) face à Bruges. De son côté Leipzig remporte son premier point de la compétition mais reste dernier du groupe A.

23:14 - "On doit progresser" Après le coup de sifflet final, le milieu de terrain parisien, Georginio Wijnaldum, auteur d'un doublé a confié que les Rouge et Bleu devaient apprendre à contrôler mieux contrôler les matchs : "Quand on regarde la fin de la rencontre, Leipzig méritait sans doute un point. Mais nous pouvions aussi gagner, nous avons perdu des ballons trop tôt et nous n'avons pas converti nos occasions. Nous devons progresser. On doit mettre nos actions au fond et mieux contrôler le match"

23:09 - L'égalisation de Leipzig en vidéo Alors que les Parisiens semblaient tenir leur victoire à la Red Bull Arena, Kimpembe a finalement fait faute sur son ancien coéquipier Nkunku. C'est Szoboszlai qui s'est chargé de transformer le penalty. #RBLPSG : l'égalisation de Leipzig sur penalty en toute fin de match ! ⌚️ #UCL — Canal Football Club (@CanalFootClub) November 3, 2021

22:56 - Paris a fini par craquer Alors que les Parisiens semblaient avaient fait le plus dur en menant (2-1) à la pause, ils ont finalement craqué en fin de rencontre et concédé un nouveau penalty. Score final (2-2),Paris voulait se rassurer face au dernier de son groupe, c'est raté. Fin du match sur ce score de parité, 2⃣-2⃣.#UCL | #RBLPSG pic.twitter.com/VU5ghSRNae — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 3, 2021

22:56 - ⌛ Pas de gagnant au Red Bull Arena (2-2) Le Paris Saint-Germain a eu plutôt la maîtrise du ballon mais a manqué d’efficacité : après ce duel, la possession de balle est ainsi à l’avantage du Paris Saint-Germain (45%- 55%), mais ce sont les Autrichiens qui se sont créés le plus d’opportunités avec 5 tirs cadrés contre 4 pour les Parisiens, et qui ont réussi à tenir leurs adversaires en échec (2-2).

22:55 - Carton jaune pour Poulsen Nouveau carton jaune dans cette rencontre, le 7e de ce Leipzig - PSG. Cette fois-ci c'est Poulsen qui est averti.

22:55 - Carton jaune pour Herrera À peine entré en jeu, l'Espagnol écope d'un carton jaune.

22:53 - Szoboszlai transforme son penalty Neymar a bien tenté de destabiliser Szoboszlai, ce dernier n'a pas tremblé face à Donnarumma. Le gardien italien plonge du bon côté mais est trop court. Leipzig égalise, 2-2 dans cette rencontre face au PSG. JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



SOWAS VON VERDIENT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#RBLPSG #UCL | 90.+1 | 2:2 — RB Leipzig (@RBLeipzig) November 3, 2021

22:52 - ⚽ Penalty transformé par Dominik Szoboszlai (2-2) ! Et ça passe ! Le RB Leipzig marque sur ce penalty de Dominik Szoboszlai. Le score passe à 2-2 au Red Bull Arena !

22:51 - Penalty pour le RB Leipzig ! Le RB Leipzig gagne un penalty à la suite d'une faute commise par Presnel Kimpembe, à la 90e minute de jeu dans cette rencontre au Red Bull Arena. Le score pourrait bientôt évoluer du côté du Red Bull Arena.

22:49 - Andreas Ekberg a pris sa décision ! La décision est tombée pour le RB Leipzig : et c'est un penalty qui est sifflé par Andreas Ekberg après un appel à la VAR ! Peut-être un tournant dans cette 2e mi-temps !

22:48 - Andreas Ekberg fait appel à la VAR ! Se dirige-t-on vers un penalty ? Andreas Ekberg a un doute sur la dernière action du RB Leipzig et consulte la vidéo.

22:46 - Le coup franc de Nkunku ! L'ancien Parisien tente sa chance, sa tentative est déviée par le mur des Parisiens. Le corner à suivre ne donne rien pour les Rotten Bullen.

22:45 - Changement pour Leipzig Nouveau changement pour Jesse Marsch : Laimer est remplacé par Henrichs.

22:43 - Double changement pour le PSG Premiers changements pour Mauricio Pochettino dans ce Leipzig - PSG : Di Maria et Wijnaldum sont remplacés par Draxler et Herrera.

22:40 - Paris acculé Les actions s'enchaînent côté Leipzig et les Parisiens n'ont plus frappé au but depuis la 64e minute de jeu. Les hommes Pochettino sont acculés dans leur surface et peinent à dépasser le milieu de terrain.

22:38 - Mésentente Nkunku - Olmo Belle action collective des Rotten Bullen menée par le nouvel entrant, Olmo. Au moment de tenter sa chance dans la surface, l'Espagnol est gêné par Nkunku. Action mal négociée par les deux hommes.

22:35 - La semelle de Poulsen sur Danilo Le nouvel entrant n'était pas loin de l'avertissement sur cette semelle sur Danilo qui était le premier arrivé sur le ballon.

22:34 - Changement pour Leipzig Nouveau changement pour Jesse Marsch dans ce Leipzig - PSG : Olmo remplace Adams. Changement offensif pour l'entraîneur américain.

22:33 - Carton jaune pour Neymar Encore un carton dans ce Leipzig - PSG. Cette fois-ci c'est Neymar qui est averti.

22:31 - Szoboszlai rate sa tentative Encore une action franche pour les Allemands. Centre enroulé de Nkunku en direction Szoboszlai mais le joueur de Leipzig manque sa tentative au point de penalty et ne cadre pas. Cette fois-ci, Marquinhos et Kimpembe étaient en retard.

22:30 - Carton jaune pour Simakan Nouveau carton jaune dans ce Leipzig - PSG : Simakan est averti après une faute sur Wijnaldum.

22:27 - Danger dans la surface parisienne Les Parisiens ont eu chaud et ne sont pas l'abri d'un égalisation allemande. C'est d'abord Donnarumma qui s'est envolé pour dévier le centre tendu de Nkunku puis Marquinhos qui a contré la tentative d'Angeliño. Le cuir est revenu dans les pieds de l'Espagnol qui a retenté sa chance, Hakimi a dégagé le danger.

22:24 - Gulácsi remporte son duel face à Mbappé Feint de corps et accélération foudroyante de l'international tricolore qui dépose son vis-à-vis et file dans la surface avant de tenter sa chance devant Gulácsi. C'est finalement le portier de Leipzig qui a le dernier mot et remporte son duel.